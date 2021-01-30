Hakan Kutlu, Denizlispor ile ilk antrenmanına çıktı

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Yukatel Denizlispor’un yeni Teknik Direktörü Hakan Kutlu, yeşilsiyahlı ekiple ilk antrenmanına çıktı.

Yalçın Koşukavak’ın istifası sonrası yeni teknik direktör arayışına başlayan Yukatel Denizlispor, Hakan Kutlu ile anlaştığını açıkladı. Geçen sezon Giresunspor’u çalıştıran ve 2009 2010 sezonunda Denizlispor’da görev yapan Kutlu, ekibiyle beraber Denizlispor’la ilk antrenmanına çıktı. Takımla tanışan deneyimli çalıştırıcı, takımı Pazar günü oynanacak Göztepe maçına hazırladı.

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