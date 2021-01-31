Hakan Kutlu´nun acı günü 

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - YUKATEL Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu´nun babası Necip Kutlu (89) yaşamını yitirdi.
Necip Kutlu´nun yarın öğle namazına müteakip Ankara´da Gölbaşı Mezarlığı´nda toprağa verileceği belirtildi. Hakan Kutlu´nun bugün saat 16.00´da oynanacak Göztepe maçında takımının başında sahaya çıkacağı, karşılaşmanın ardından cenaze için Ankara´ya gideceği öğrenildi. Yeşil-siyahlı ekip de sosyal medyadan taziye mesajı yayınladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu´nun değerli babası Necip Kutlu´nun vefat ettiği haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah`tan rahmet, Hakan Kutlu hocamıza ve değerli ailesine başsağlığı dileriz" denildi.DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT
2021-01-31 13:06:45
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