Süper Lig: Y. Denizlispor: 1 - Göztepe: 0 (İlk yarı)

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Süper Lig’in 22. haftasında Y. Denizlispor, Göztepe’yi konuk ediyor. Ege derbisinde ilk yarı Denizlispor’un 10’lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Sagal'ın, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alarak yaptığı vuruşta top dışarı çıktı.

22. dakikada Murat’ın sağ korner çizgisine yakın noktadan ceza sahası içine yerden ortasını Denizlispor savunması uzaklaştırdı.

34. dakikada Recep Niyaz’ın, Göztepe ceza sahası içinden verdiği pasta meşin yuvarlakla buluşan Rodallega’nın vuruşu kaleci İrfan Can’da kaldı.

32. dakikada Sagal’ın ceza sahası içine yerden pasında Recep’in şutu fileleri havalandırdı. 10



Stat: Denizli Atatürk

Hakem: Sarper Barış Saka xx, Mehmet Cem Satman xx, Candaş Elbil xx,

Denizlispor: Cenk xx, Sakıb xx, Leismann xxx, Mustafa xxx, Lopes xx, Kubilay xx, Murawski xx, Recep xxx, Mesanovic xx, Sagal xxx, Rodallega xx,

Yedekler: Pantilomon, Özer, Muhammet Ö., Dossewi, Diskerud, Ahmed, Bakalorz, Hasan, Ali Yavuz, Sacko

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Göztepe: İrfan Can xx, Berkan xx, Mihojevic xx, Titi xx, Murat xx, Alpaslan xx, Tripic xx, Nwobodo xx, Zulj xx, Halil xxx, Ndiaye xx

Yedekler: Megyeri, Atınç, Burekovic, Gassama, Esiti, Kubilay, Beykan, Ideye, Napoleoni, Diabate

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Goller: Recep (dk. 32) (Denizlispor)

Sarı kartlar: Sakıb (Denizlispor), Nwobodo (Göztepe)

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