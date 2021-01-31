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Süper Lig: Y. Denizlispor: 2 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)

İHA

Süper Lig: Y. Denizlispor: 2 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 22. haftasında Y. Denizlispor, sahasında Göztepe’yi 21 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada korner çizgisine yakın noktadan şutunu çeken Rodallega’nın vuruşu kaleci İrfan Can’dan kaldı.
57. dakikada Zulj’un ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Cenk yumrukla kornere çeldi.
69. dakikada Berkan’ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Mihojevic’in vuruşu filelerle buluştu. 11
80. dakikada Mustafa Yumlu’nun ceza sahası dışından şutu savunmaya çarparak sekti. Savunma arkasında meşin yuvarlakla buluşan Mesanovic, topu ağlara gönderdi. 21

Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Mehmet Cem Satman xx, Candaş Elbil xx
Denizlispor: Cenk xx, Sakıb xx (Hasan dk. 76 x), Leismann xxx, Mustafa xxx, Lopes xx, Kubilay xx (Ahmed dk. 76 x), Murawski xx, Recep xxx (Diskerud dk. 88 ?), Mesanovic xx (Sacko dk. 88 ?), Sagal xxx (Bakalorz dk. 66 xx), Rodallega xx
Yedekler: Pantilomon, Özer, Muhammet Ö., Dossewi, Ali Yavuz
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Göztepe: İrfan Can xx, Berkan xx, Mihojevic xxx, Titi xx, Murat xx, Alpaslan xx (Esiti dk. 46 xx), Tripic xx (Diabate dk. 46 xx), Nwobodo xx (Napoleoni dk. 88 ?), Zulj xx (Ideye dk. 81 x), Halil xxx, Ndiaye xx
Yedekler: Megyeri, Atınç, Burekovic, Gassama, Kubilay, Beykan
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Goller: Recep (dk. 32), Mesanovic (dk. 80) (Denizlispor) Mihojevic (dk. 69) (Göztepe)
Sarı kartlar: Sakıb, Leismann (Denizlispor), Nwobodo (Göztepe)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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