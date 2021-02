Yukatel Denizlispor - Göztepe maçının ardından

Yeni virüs uyarısı! "Her an patlayabilir"



Deniz TOKAT / DENİZLİ (DHA) - Yukatel Denizlispor´un Göztepe´yi 2-1 mağlup ettiği maçın ardından her iki takımın da teknik direktörleri karşılaşmayı değerlendirdi.

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, kaybettikleri karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Karşılaşmadan puansız ayrıldıkları için üzgün olduklarını belirten Karaman, "Bu Göztepe takımının ne ilk ne de son mağlubiyeti olacak. Tabii ki her oynanan oyun, her alınan sonuç, her saha içinde gösterilen duruş geleceğe daha net, daha güvenli bakmamıza vesile olacak. Transfer dönemine çok az bir zaman kaldı. Elimizdeki mevcut kadromuz bu. Bu mevcut kadromuz içindeki oyuncu grubuyla yeteneklerini tabii ki önemsiyoruz. Bu formayı giyiyorlarsa çok çok kıymetli ve değerli oyuncular" diye konuştu.

"ARKADAŞLARIMIZDAN BİRAZ DAHA ÖZVERİ BEKLEYECEĞİZ"

Göztepe´nin güçlü bir camia olduğunu dile getiren Karaman, "Bu camiada, ben de dahil hiç kimsenin iş olsun diye vakit geçirmek gibi beklentisi, tavrı ve duruşu olamaz. Mağlup olduk. Biz önümüze bakarak çalışmaya devam edeceğiz ve gayret göstereceğiz. Şu bize gösteriyor ki şu ana kadar yapmış olduklarımız bizim için çok doğru bir duruş ve tavır değil. Biraz daha üzerine giderek, üzerine koymamız gerekiyor. Onun için arkadaşlarımızdan biraz daha özveri bekleyeceğiz. Bizi seven ve gönül veren insanlara güzel sonuçlar ve oyunlar yaşatmaya çalışacağız. Koskoca bir ilk yarı bizim için boşa geçti. Bu kabul edilebilir bir tavır değil. Çalışarak üzerine gideceğiz inşallah."

GÖKMEN BARIŞ: ZAMAN GEÇTİKÇE DAHA İYİ OLACAĞIMIZA İNANIYORUM

Denizlispor Yardımcı Antrenörü Gökmen Barış ise babasını kaybeden teknik direktörleri Hakan Kutlu´nun özel durumundan dolayı basın toplantısına katılamadığını söyledi. Göreve geldikleri ilk maçta 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını belirten Barış, "Bizim için çok önemli bir maçtı. Kazanmamız gereken bir maçtı. Başka bir sonuç da düşünmedik. Oyuncularımız sahada ellerinden gelenin fazlasını yaptı. Kaliteli, iyi ve karakterli bir oyuncu topluluğumuz var. Zaman geçtikçe daha iyi olacağımıza inanıyorum. Bu galibiyet camiamız ve taraftarımıza hayırlı olsun" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

2021-01-31 18:58:50



