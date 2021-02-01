Obeziteye ailecek 'dur' dediler Aynı aileden 3 kişi ameliyat olarak obezitenin önüne geçti Toplam 300 kilo ağırlığındaki hastalar aynı gün obezite ameliyatı oldu

Denizli Özel Egekent Hastanesi’nde yapılan başarılı operasyonla obezite problemi yaşayan aynı aileden 3 kişi, aynı gün ameliyat oldu. Sağlıklarına kavuşabilmenin heyecanını yaşadıklarını belirten 96 kilo ağırlığındaki Medine Porsuk, "Doktorumuza ve ekibine sonsuz teşekkürlerimi sunarım" dedi.



Denizli’de yaşayan ve 106 kilo ağırlığındaki 33 yaşında Mehmet Porsuk ile 96 kilo ağırlığındaki 33 yaşında olan Medine Porsuk çifti, fazla kiloları nedeniyle sağlık problemleri yaşamaya başladı. Ardından şifa bulmak için Özel Egekent Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanı Doç Dr. Onur Birsen’e başvuran çift, aynı problemden dolayı sağlık sorunları yaşayan ve 106 kilo ağırlığında olan, 33 yaşındaki abla Meryem Yıldız ile birlikte ameliyat olmaya karar verdi. Doç. Dr. Onur Birsen’in ardı ardına gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sayesinde aile üyeleri sağlıklarına kavuşmanın mutluluk ve heyecanını yaşıyor.



“Ilımlı yaklaşımları sonucu ameliyat olmaya karar verdik”

Fazla kiloları nedeniyle şeker, tansiyon gibi problemleri olduğunu belirten Medine Porsuk, “En çok da bu yüzden obezite ameliyatı olmak istedim. Eşimle muayeneye geldiğimizde doktorumuz ve ekibinden aldığımız bilgiler ve ılımlı yaklaşımları sonucu ameliyat olmaya karar verdik. Yalnızca zayıflamak değil eski sağlığıma kavuşabilecek olmam beni çok mutlu ediyor. Doktorumuza ve ekibine sonsuz teşekkürlerimi sunarım” şeklinde konuştu.



“Yeniden doğdum”

Günlük ihtiyaçlarını yerine getirirken zorluk çektiğini ifade eden abla Meryem Yıldız ise, ameliyat sonrası yeniden doğmuş gibi hissettiğini belirterek bundan sonraki yaşam tarzında sağlıklı alışkanlıklar edineceğini dile getirdi.



Obezite ameliyatlarının günümüzde emin ellerde ve düşük riskle yapıldığını belirten Genel Cerrahi Uzmanı Doç Dr. Onur Birsen, “Günümüzde laparoskopik cerrahinin gelişmesi ile bu tür ameliyatlar karın açılmadan küçük deliklerden teknolojik cihazlar ile yapılabilmektedir. Doğru ameliyat ile ve ameliyat sonrası beslenme kurallarına uyulması ile hastalar, sağlıklı olarak kabul edilen kilo düzeyine 1 ile 1.5 yıl gibi kısa bir sürede ulaşırlar” ifadelerini kullandı.

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