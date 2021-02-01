Trabzonspor- Denizlispor maçı hakemi Tugay Kaan Numanoğlu oldu

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Y. Denizlispor ile Trabzonspor arasında oynanacak maçın hakemleri belli oldu. Karşılaşmanın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu oldu.

Süper Lig’in 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Trabzonspor ile Denizlispor arasında 4 Şubat Perşembe günü saat 19.00'da Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde oynanacak karşılaşmada Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Serkan Ok yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Caner Ak olacak.

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