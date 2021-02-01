Pamukkale'de denetimler aralıksız sürüyor

Pamukkale’de korona virüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde de denetimler aralıksız sürüyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Vatandaşlarımızın sağlığı her şeyden önemli. Paket servisi yapan işletmelere yönelik denetimleriniz aralıksız devam ediyor” dedi

Pamukkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı hafta sonlarında da denetimlerine devam ediyor. İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olan ve vatandaşlara paket servisi hizmeti veren işyerlerini denetleyen Pamukkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, açma ve çalışma ruhsatlarının kontrolünün yanı sıra, üretim ve paketlemede hijyen kurallarına uyulup uyulmadığının kontrolünü yapıyor.

“Halkın sağlığı çok önemli”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, tüm dünyanın mücadele ettiği korona virüs nedeniyle özellikle hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında hizmet veren işletmelerin denetlendiğini belirtti. Halk sağlığının önemini vurgulayan Başkan Örki, “Halkımızın sağlığı her şeyden önemli. Bu nedenle Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Özellikle paket servisi yapan işletmelerin belirlenen korona virüs nedeniyle hijyen kurallarına uyması çok önemli. Bu nedenle bu denetimlerin oldukça önem arz ettiğini biliyoruz. Halkımızın sağlığı için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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