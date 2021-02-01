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Jandarmadan traktör ve motosiklet kazalarını önlemek için 2 proje Jandarma sorumluluk alanında trafik kazalarında 114 kişi hayatını kaybetti Denizli’de 2015 ile 2019 yılları arasında 279 kazaya traktörler karıştı Jandarmadan traktör ve motosiklet kazalarını önlemeye yönelik iki proje

İHA

Jandarmadan traktör ve motosiklet kazalarını önlemek için 2 proje Jandarma sorumluluk alanında trafik kazalarında 114 kişi hayatını kaybetti Denizli’de 2015 ile 2019 yılları arasında 279 kazaya traktörler karıştı Jandarmadan traktör ve motosiklet kazalarını önlemeye yönelik iki proje

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, traktör ve motosiklet kazalarını önlemeye yönelik iki proje çalışması gerçekleştirdi. valilik tarafından alınan ‘Olur’ kararı ile Mart 2021 ayından itibaren yıl boyunca “Traktörün Ters Dönmesin, Nefesin Kesilmesin” ve “Bir Kask Bir Hayattır, Bir Hayat Her Şeydir” sloganları ile iki projeye imza atıldı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığınca 2020 yılının sona ermesi ile birlikte geçmiş yılları da kapsayan kazaların meydana gelmesindeki etkenler ve alınabilecek tedbirlerin detaylı analizleri gerçekleştirildi. İl Jandarma Komutanlığı traktör ve motosiklet kazalarını önlemeye yönelik iki proje çalışması gerçekleştirdi. Proje kapsamında kazaların en aza indirilmesi için 2015 ile 2019 yıllarını kapsayan bir analiz incelemesi gerçekleştirildi.

Jandarma sorumluluk alanında trafik kazalarında 114 kişi hayatını kaybetti
Yapılan analizler neticesinde, Jandarma sorumluluk bölgesinde 2015 ile 2019 yılları arasında 92’si ölümlü, 2 bin 611’i yaralanmalı olmak üzere toplam 2 bin 703 trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 114 vatandaşın hayatını kaybettiği, 4 bin 624 vatandaşın ise yaralandığı belirtildi.

2015 ile 2019 yılları arasında 279 kazaya traktörler karıştı
Bu yıllarda meydana gelen kazaların araç cinslerine göre yapılan incelemesinde 279 kazaya traktörlerin karıştığı, bu kazalarda 39 vatandaşın hayatını kaybettiği, 349 vatandaşın yaralandığı açıklandı. 784 kazaya motosiklet ile motorlu bisikletin karıştığı, kazalarda 16 vatandaşın hayatını kaybettiği 891 vatandaşın yaralandığı belirtildi.

2020 yılında 40 traktör kazasında 3 kişi hayatını kaybetti
2020 yılında ise 40 traktörün karıştığı kazalarda 3 vatandaşın hayatını kaybettiği, 42 vatandaşın yaralandığı ve 122 motosiklet ile motorlu bisikletin karıştığı kazalarda ise 2 vatandaşın hayatını kaybettiği, 140 vatandaşın yaralandığı açıklandı.

Jandarma kazaların önlenmesi için 2 proje gerçekleştirdi
Ölüm olaylarının traktör cinsi araçlarda emniyet çerçevesi ve kabin bulunmadığından traktörün devrilerek ters dönmesi sonucu sürücü veya yolcuların traktörün altında kalmasından, römork arkasında standartlara uygun üçgen reflektör ile flaşörlü sarı çakar lamba bulunmayan traktöre diğer araçların geceleyin arkadan çarpmasından, motosiklet ile de motorlu bisiklet cinsi araç sürücü ve yolcularının ise kask takmadıklarından çarpma anında veya devrilmeden sonra özellikle baş bölgelerini sert zeminlere çarpmasından kaynaklandığı tespit edildiği belirtildi. Jandarma tarafından yapılan bu tespitler sonrası İl Jandarma Komutanlığınca traktör ve motosiklet kazalarının ve bu kazalarda yaşanan can kayıpları ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla valilik makamından alınan “Olur” gereğince Mart 2021 ayından itibaren yıl boyunca devam edecek “Reflektör Tak, Hayata Işık Yak”, “Traktörün Ters Dönmesin, Nefesin Kesilmesin” ve “Bir Kask Bir Hayattır, Bir Hayat Her Şeydir” sloganları ile 2 proje yaptı.

Jandarma ekipleri traktörlerin yoğun olarak toplandığı yerlere stant açacak
Projeler kapsamında, jandarma ekipleri mahallelerde trafik eğitimleri düzenleyecek, Trafik Şube Müdürlüğü tarafından çiftçilerin cep telefonlarına bilgilendirici mesajlar gönderileceği, muhtarlıklar aracılığı ile anonsların yapılacağı, bölgenin özelliğine göre pancar toplama istasyonları, çekirdek, kiraz, üzüm, karpuz, kavun ve diğer meyve alım satım merkezlerinde, soğuk hava depoları gibi traktörlerin yoğun olarak toplandığı yerlerde Jandarma Trafik Timlerince stant açılacağı belirtildi.

Trafik timleri tarafından denetim faaliyetleri de artırılacak
Jandarma ekipleri hazırlanmış olan afişleri halkın yoğun olarak toplandığı yerlere asacak ve açılacak stantlarda, eğitim ve denetimlerde broşürlerin dağıtımını gerçekleştirecek. Düzenlenen eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri yanında trafik timleri tarafından icra edilen denetim faaliyetleri de artırılarak devam edileceği söylendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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