Denizli’de son 1 haftada 93 trafik kazası meydana geldi

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Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 58’i maddi hasarlı, 35’i yaralanmalı olmak üzere toplam 93 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, son 1 haftalık dönem içerisinde gerçekleşen faaliyetler hakkında açıklama yaptı. Bu doğrultuda Denizli’de 25 ile 31 Ocak 2021 tarihleri arasında trafik ekipleri koordinesinde 16 bin 881 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 3 bin 506 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 93 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 35’inin yaralanmalı, 58’inin maddi hasarlı kaza olduğu aktarıldı.

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