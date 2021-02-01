FETÖ soruşturmasına 1 tutuklama

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında yapılan operasyonda, hakkında örgüte üye olmak suçundan arama kaydı bulunan 3 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şatıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı FETÖ soruşturması kapsamında, örgüt evinde saklandığı belirlenen kişilere yönelik önceki gün operasyon düzenledi. Örgüte üye olmak suçundan aranan 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Sorgularının ardından 3 kişi Adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 kişiden C.A. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, D.C. ve T.R. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Merkez Ramazan ÇETİN
2021-02-01 19:44:47
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