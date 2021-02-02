Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, 2021 yılı Ocak ayı ihracat rakamlarını açıkladı. DENİB ve Denizli ihracatlarında eksik iki iş gününe rağmen artış yaşandığını belirten Başkan Memişoğlu, “Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından kaydedilen Denizli ihracatı ise yüzde 13,4 yükselişle 294 milyon Amerikan Doları’nı geride bıraktı. Böylelikle DENİB ve Denizli ihracatları yeni yıla da ihracat artışlarıyla merhaba dedi” diye konuştu.



Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, 2021 yılı Ocak ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Ocak ayı ihracat rakamlarını açıklayan Memişoğlu, yeni yılın ilk ayında hem Türkiye’de hem de DENİB ve Denizli ihracatlarında eksik iki iş gününe rağmen artış yaşandığını söyledi. Türkiye ihracatı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,5 artarak 15 milyar Amerikan Doları olduğunu belirten Başkan Memişoğlu, “DENİB üyelerince yapılan ihracat 2020 Ocak ayına kıyasla yüzde 7,43 oranında artış gösterdi ve 220,5 milyon Amerikan Doları olarak gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından kaydedilen Denizli ihracatı ise yüzde 13,4 yükselişle 294 milyon Amerikan Doları’nı geride bıraktı. Böylelikle DENİB ve Denizli ihracatları yeni yıla da ihracat artışlarıyla merhaba dedi. Geçtiğimiz sene Haziran ayından beri sürekli artan ihracatımız, yükseliş performansını sekizinci aya taşımış oldu” dedi.



“ABD’ye gerçekleştirdiğimiz ihracat, yüzde 69 oranında artarak 25,3 milyon Amerikan Doları’na ulaştı”

DENİB Başkanı Memişoğlu, “En çok ihracat yaptığımız ilk 5 ülke arasında üçüncü sırada bulunan Amerika Birleşik Devletleri’ne olan ihracatımız, 2020 yılında pozitif ayrışarak yüzde 10,7 oranında artmıştı. Pandemi dönemine rağmen geçtiğimiz sene ulaşılan bu değer, ABD’nin ihracatımız açısından ne denli önemli bir pazar olduğunu gösteriyor. Ocak ayında ise, ABD’ye gerçekleştirdiğimiz ihracat, 2020 Ocak ayına kıyasla yüzde 69 oranında artarak 25,3 milyon Amerikan Doları’na ulaştı. Ocak ayında, ihracat sıralamamızda lider konumda bulunan İngiltere’ye olan ihracatımız yüzde 4 artarak 30,3 milyon Amerikan Doları’na ulaştı. İkinci sıradaki Almanya’ya olan ihracatımız yüzde 14 artarak 27,1 milyon Amerikan Doları, dördüncü sırada bulunan İtalya’ya olan ihracatımız yüzde 6 azalarak 15,8 milyon Amerikan Doları, beşinci sırada bulunan Fransa’ya olan ihracatımız ise yüzde 21 artarak 12,4 milyon Amerikan Doları oldu” diye konuştu.



“Yeni yılın ilk ayında 27 sektörün 16’sı ihracat artışına imza attı”

Başkanı Memişoğlu, “Yeni yılın ilk ayında 27 sektörün 16’sı ihracat artışına imza attı. Lokomotif sektörlerimizin tamamında ihracatımızın yükseldiğini görüyoruz. Tekstil ve konfeksiyon sektörünün ihracatı yüzde 9 artışla 117,7 milyon Amerikan Doları, elektrikelektronik sektörünün ihracatı yüzde 8,6 artışla 33,5 milyon Amerikan Doları, demirdemir dışı metaller sektörünün ihracatı yüzde 5 artışla 23,2 milyon Amerikan Doları, madencilik sektörünün ihracatı ise yüzde 12 artışla 12,7 milyon Amerikan Doları oldu. Makine ve aksamları sektöründe ise ihracat artış oranı yüzde 50’nin üzerinde gerçekleşerek 4,6 milyon Amerikan Doları olarak gerçekleşti. İlimizin makine sektörünü çok yakından takip ediyoruz. Güçlü bir potansiyele sahip olan makine sektörü, son 4 yılda en fazla gelişme gösteren sektörlerimiz arasında yer alıyor. Bilindiği gibi makine sektörüne yönelik aktif bir URGE projemiz mevcut. 2021 yılında, makine ve aksamları URGE grubumuza yönelik faaliyetlere imza atarak sektörün ihracatını daha üst basamaklara taşımayı planlıyoruz” dedi.

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