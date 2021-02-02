Denizlispor'dan ayrılan Zakarya Bergdich, BB Erzurumspor'da

Süper Lig’de son sırada bulunan Denizlispor oyuncularından Zakarya Bergdich'in BB Erzurumspor'da forma giyeceği resmen açıklandı.

Süper Lig’in 22. haftasında Yukatel Denizlispor evinde Göztepe’yi 21 mağlup etmesinin ardından Sağlık İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Salih Özcan, basın açıklamasında bulunmuştu. Zakarya Bergdich'e çok şans verdiklerinden bahseden Özcan, “Zakarya Bergdich'e çok şans verdik, biz istediğimiz verimi alamadık. O teknik kadronun bileceği bir iş biz onların bilgileri ve istekleri doğrultusunda hareket ediyoruz" şeklinde konuşmuştu.



Zakarya Bergdich BB Erzurumspor’da

BB Erzurumspor, yeni transferlerinden biri ise Denizlispor’dan sessiz bir şekilde ayrılan 32 yaşındaki sol bek oyuncusu Zakarya Bergdich oldu.

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