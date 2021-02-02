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Güvenlik görevlilerini taşıyan servis, otomobil ile çarpıştı: 5 yaralı Otomobilde sıkışan sürücü, kapılar kesilerek kurtarıldı

İHA

Güvenlik görevlilerini taşıyan servis, otomobil ile çarpıştı: 5 yaralı Otomobilde sıkışan sürücü, kapılar kesilerek kurtarıldı

Denizli’nin Çardak ilçesinde güvenlik görevlilerini taşıyan servis minibüsü ile otomobil çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Otomobilin sürücüsü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kapıları kesilerek kurtarıldı.
Kaza, Çardak ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Çardak Havaalanı yolu üzerinde güvenlik görevlilerini havaalanına taşıyan 20 ADN 487 plakalı minibüs şoförü Levent A., karşı şeritten gelen 20 AEN 426 plakalı otomobil sürücüsü Mustafa D., ile çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında minibüs şoförü ve minibüs içerisinde bulunan 6 güvenlik görevlisinden 3’ü yaralandı. Otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücü Mustafa D’yi kapıları keserek kurtardı. Otomobil sürücüsü, minibüs sürücüsü ve 3 güvenlik görevlisi ile birlikte toplam 5 kişi sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklar ile atlatan diğer 3 güvenlik görevlisi ise ayakta tedavi edildi.
Meydana gelen trafik kazasında otomobil hurdaya dönüşürken, kazada can kaybı yaşanmadı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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