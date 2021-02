Fuhuş operasyonunda apart yetkilisi ve 8 kişiye 17 bin lira ceza kesildi

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde apartlarda fuhuş yapıldığı yönünde ihbarlar üzerine operasyon düzenleyen polis ekipleri 8 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda 4’ü escort kadın ile müşteri konumunda bulunan 4 erkek ve apart toplamda 17 bin 572 TL idari para cezası uygulandı. Olaylar ile ilgisi olan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri Denizli genelinde kamu sağlığının korunması amacıyla, suç işlemeyi alışkanlık haline getirmiş kişilerin konaklamak için sıklıkla kullandığı apartlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesinde faaliyet gösteren bir apartta fuhuş yapıldığı yönünde gelen istihbarı bilgiler doğrultusunda fiziki takibe alındı. Apartmana kısa süreliğine giren kişiler tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi.



Apart yetkilisine ve 8 kişiye toplamda 17 bin 572 TL idari para cezası uygulandı

Operasyon neticesinde, fuhuş yaptığı tespit edilen ve daha önce haklarında fuhuş yapmaktan birçok kez işlem yapılan 4 escort kadın ile müşteri konumunda 4 erkek gözaltına alındı. Fuhuş olayına karışan toplam 8 kişi fuhuş yapmaktan toplam 7 bin 740 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca apart yetkilisine Kimlik Bildirim Sistemine (KBS) kayıt yapmadığından 9 bin 832 TL idari para cezası uygulandı.



Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Ayrıca olayla ilgisi bulunan, 2’si apart işletmecisi olmak üzere toplam 6 şüpheli, fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama suçundan adli işlem yapılmasının ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

