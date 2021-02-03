Denizlispor Trabzon'da puan arayacak

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DENİZLİ, (DHA) - SÜPER Lig'de hafta sonu Göztepe'yi evinde 2-1 mağlup edip 7 maçlık galibiyet hasretini dindiren Yukatel Denizlispor, yarın deplasmanda Trabzonspor'un rakibi olacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Tugay Kaan Numanoğlu'nun düdük çalacağı müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Yeşil-siyahlılarda sakatlığı süren Özgür Çek mücadelede forma giyemeyecek.

Göztepe galibiyetiyle moral bulan yeşil-siyahlı ekibin teknik direktörü Hakan Kutlu, zor deplasmandan puan ya da puanlarla dönmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Kutlu, "Göztepe maçını kazanıp güven tazeledik. Trabzon'da da en iyi oyunumuzu sahaya yansıtıp istediğimizi alacağımıza inanıyorum" dedi. Denizlispor bu maç öncesi 17 puanla son sırada yer alıyor. DHA-Spor Türkiye-Denizli

2021-02-03 12:06:39



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