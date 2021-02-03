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Büyükşehirde toplu sözleşme sevinci PERAŞ personeline toplu iş sözleşmesi

İHA

Büyükşehirde toplu sözleşme sevinci PERAŞ personeline toplu iş sözleşmesi

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir DESKİ Genel Müdürlüğü'nde çalışan PERAŞ personelinin sendikal haklarını kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. Toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını dileyen Başkan Zolan, "İnşallah yine el ele, omuz omuza tüm kardeşlerimizle birlikte Denizlimiz için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ’de çalışan PERAŞ AŞ personelinin 1. Dönem 20212022 Toplu İş Sözleşmesi ÖzGüvenSen ve Hizmetİş Sendikası ile imzalandı. Büyükşehir Belediyesinde düzenlenen imza törenine, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Ünal, HAKİş Başkan Vekili Hüseyin Öz, ÖzGüvenSen Genel Başkan Yardımcısı Ümit Yalçın, PERAŞ AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Değirmenci, Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürü Niyazi Türlü, Genel Sekreter Yardımcıları Seval Gebeş ve Ali Aydın ile Hizmetİş Denizli Şube Başkanı Sezai Söylemez katıldı. Başkan Zolan, Büyükşehir Belediyesinde sendikal sürecin tamamlanması ve toplu iş sözleşmesinin imzalanması hususunda büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi. Başkan Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “PERAŞ şirketimizde çalışan 2 bin 818 arkadaşımızı kapsayan Hizmet İş ve ÖzGüvenSen sendikaları ile yapmış olduğumuz sözleşmeyi imzaladık. Sendika sürecini biz de arzu etmiştik. Sendika işçilerimizin en doğal hakkıdır. Bu noktada sendika temsilcilerimiz ve bizler işçilerimize verilebilecek en üst seviyede imkanlar için gayret ediyoruz” dedi.

“Yarınımız, bugünümüzden daha güzel olsun”
Çalışanların mutluluğu ve huzuru için birlikte gönül gönüle çalıştıklarını ifade eden Başkan Zolan, “Çalışan arkadaşlarımızın en üst seviyede imkana kavuşması, evine huzurlu bir şekilde gitmesi ve iş güveni açısından rahat olması konusunda bugüne kadar gayretlerimizi sürdürdük. İnşallah bu toplu sözleşmeyle birlikte İnşallah yine el ele, omuz omuza tüm kardeşlerimizle birlikte Denizlimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Bu ilk, bundan sonraki toplu sözleşmelerimiz de devam edecek. Şimdiden çalışanlarımıza, sendikamıza ve Büyükşehir Belediyemize hayırlı ve uğurlu olsun diliyorum. Yarınımız, bugünümüzden daha güzel olsun” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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