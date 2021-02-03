'Pembe Şehir' projesiyle 2020 yılında Denizli’de 52 bin 701 tarama gerçekleştirildi 2020 Yılında 52 bin 701 tarama yapılarak 63 kanser erken teşhis edildi İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Öztürk; “Denizli’yi Pembe Şehir yapacağız”

2018 yılı Eylül ayında Denizli İl Sağlık Müdürlüğü ve Denizli İş Kadınları Birliği (DİKAB) işbirliğiyle başlatılan Pembe Şehir Projesi, pandemi döneminde de tarama çalışmalarına devam etti ve bu kapsamda 2020 yılında Denizli’de 52 bin 701 tarama gerçekleştirildi. Taramalar sonucunda toplamda 63 kanser teşhisi kondu.



Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk ‘4 Şubat Kanser Günü’ nedeniyle yaptığı açıklamada kanserde erken teşhisin çok önemli olduğunu bu nedenle pandemi ile mücadele edilen bu dönemde kanser taramalarının aksatılmaması gerektiğini söyledi. Öztürk, “Kanser hem dünya hem ülkemiz için ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer almaktadır. Günümüz kanser ölümlerinin 1/3’e yakını, tütün kullanımı, yüksek beden kitle indeksi, meyve ve sebzeden fakir beslenme, yetersiz fiziksel aktivite ve alkol tüketimi gibi başlıca beş davranışsal ve beslenme ile ilgili risk faktöründen kaynaklanmaktadır. Oysa yine günümüz şartlarında kanserlerin yüzde 3050’ye yakınının, risk faktörlerinden kaçınma ve mevcut kanıta dayalı önleme stratejilerinin uygulanması yoluyla önlenebilir durumda olduğu bilinmektedir. Ayrıca, erken teşhis edildiğinde ve uygun şekilde tedavi edildiğinde birçok kanserin iyileşme durumu da yüksektir. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen tarama programları ile meme, rahim ağzı ve kalın barsak kanseri erken teşhis edilebilmektedir. Denizli’de Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Toplum Sağlığı Merkezleri, Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezlerimizde kanser taramaları ücretsiz yapılmaktadır. Ülkemizde yürütülen Ulusal Kanser Tarama programımızda, 4069 yaş arasındaki kadınlara yılda bir kez klinik meme muayenesi yapılmakta, 2 yılda bir mamografi çekilerek meme kanseri taraması, 30 65 yaş arası tüm kadınlarımıza 5 yılda bir HPVDNA ve smear testi ile rahim ağzı kanseri taraması ve 5070 yaş arasındaki kadın ve erkeklere 2 yılda bir gaitada gizli kan testi (GGK) yapılarak kalın bağırsak kanseri taraması yapılmaktadır ve 10 yıl da birde kolonoskopi önerilmektedir. Özellikle bu dönem pandemi dolayısıyla vatandaşlarımızın taramalarını aksatmamalarını önemle vurgulamak istiyorum. Çünkü kanserde erken teşhis hayat kurtarır ve ihmale gelmemesi gereken en önemli durumdur. Bu nedenle, vatandaşlarımız tüm önlemlerini alıp sağlık tesislerimize giderek bu taramalarını ücretsiz yaptırabilirler” şeklinde konuştu.



“Denizli’yi Pembe Şehir yapacağız”

Denizli’de 2018 yılının Ekim ayında kanser tarama sayılarının arttırılması, erken tanı ve kanserle etkin bir mücadele için Denizli Milletvekili Nilgün Ök’ün himayelerinde Denizli İl Sağlık Müdürlüğü ve Denizli İş Kadınları Birliği (DİKAB) işbirliğiyle Pembe Şehir Projesi başlattıklarını belirten Öztürk, bu proje kapsamında Denizli’de yaş grubunda taranmadık kimse kalmaması yönünde bir dizi eğitim ve tarama faaliyetleri yaptıklarını bunun sonucunda 2018 yılında Denizli’ye iki birincilik ödülü de kazandırdıklarını belirtti. Pandemi nedeniyle bu yıl toplu eğitim ve tarama faaliyetleri yapılamadığını ifade eden Öztürk, “2019 yılında Denizli’de 126 bin 848 tarama gerçekleştirmiş ve toplamda 134 kanser teşhisi tespit etmiştik, bu yıl pandemi olması nedeniyle toplu eğitim ve tarama faaliyetlerinde bulunamasak da ekiplerimizin farkındalık çalışmaları ile neredeyse geçen yılın yarı oranını yakaladığımızı gördük. 2020 yılında Denizli’de 52 bin 701 tarama gerçekleştirerek taramalar sonucunda toplamda 63 kanser teşhisi yakaladık. Pembe Şehir Projemiz ile Denizli’de vatandaşlarımızda kanser taramalarında bir farkındalık oluştuğunu söyleyebiliriz. Yine geçtiğimiz yıl Denizli Merkez’de Sümer KETEM’i hizmete açarak sayımızı 3’e çıkardık. Çok yakında da cihazların kurulumu tamamlanan Tavas KETEM’imiz hizmete girecek. Böylelikle KETEM sayımız 4 olacak ve çok daha fazla tarama yapabileceğiz. Bir hayırseverimiz tarafından alınan Kanser Tarama Aracımızı da en yakın zamanda Denizli’nin hizmetine sunacağız ve taramaları vatandaşlarımızın ayağına götüreceğiz. Böylelikle projemizin adında da belirttiği gibi hedefimiz olan tüm kadınlara ulaşarak Denizli’yi Pembe Şehir yapacağız” dedi.

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