'Pembe Şehir' projesiyle 2020 yılında Denizli’de 52 bin 701 tarama gerçekleştirildi 2020 Yılında 52 bin 701 tarama yapılarak 63 kanser erken teşhis edildi İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Öztürk; “Denizli’yi Pembe Şehir yapacağız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Pembe Şehir' projesiyle 2020 yılında Denizli’de 52 bin 701 tarama gerçekleştirildi 2020 Yılında 52 bin 701 tarama yapılarak 63 kanser erken teşhis edildi İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Öztürk; “Denizli’yi Pembe Şehir yapacağız”

İHA

'Pembe Şehir' projesiyle 2020 yılında Denizli’de 52 bin 701 tarama gerçekleştirildi 2020 Yılında 52 bin 701 tarama yapılarak 63 kanser erken teşhis edildi İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Öztürk; “Denizli’yi Pembe Şehir yapacağız”

2018 yılı Eylül ayında Denizli İl Sağlık Müdürlüğü ve Denizli İş Kadınları Birliği (DİKAB) işbirliğiyle başlatılan Pembe Şehir Projesi, pandemi döneminde de tarama çalışmalarına devam etti ve bu kapsamda 2020 yılında Denizli’de 52 bin 701 tarama gerçekleştirildi. Taramalar sonucunda toplamda 63 kanser teşhisi kondu.

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk ‘4 Şubat Kanser Günü’ nedeniyle yaptığı açıklamada kanserde erken teşhisin çok önemli olduğunu bu nedenle pandemi ile mücadele edilen bu dönemde kanser taramalarının aksatılmaması gerektiğini söyledi. Öztürk, “Kanser hem dünya hem ülkemiz için ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer almaktadır. Günümüz kanser ölümlerinin 1/3’e yakını, tütün kullanımı, yüksek beden kitle indeksi, meyve ve sebzeden fakir beslenme, yetersiz fiziksel aktivite ve alkol tüketimi gibi başlıca beş davranışsal ve beslenme ile ilgili risk faktöründen kaynaklanmaktadır. Oysa yine günümüz şartlarında kanserlerin yüzde 3050’ye yakınının, risk faktörlerinden kaçınma ve mevcut kanıta dayalı önleme stratejilerinin uygulanması yoluyla önlenebilir durumda olduğu bilinmektedir. Ayrıca, erken teşhis edildiğinde ve uygun şekilde tedavi edildiğinde birçok kanserin iyileşme durumu da yüksektir. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen tarama programları ile meme, rahim ağzı ve kalın barsak kanseri erken teşhis edilebilmektedir. Denizli’de Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Toplum Sağlığı Merkezleri, Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezlerimizde kanser taramaları ücretsiz yapılmaktadır. Ülkemizde yürütülen Ulusal Kanser Tarama programımızda, 4069 yaş arasındaki kadınlara yılda bir kez klinik meme muayenesi yapılmakta, 2 yılda bir mamografi çekilerek meme kanseri taraması, 30 65 yaş arası tüm kadınlarımıza 5 yılda bir HPVDNA ve smear testi ile rahim ağzı kanseri taraması ve 5070 yaş arasındaki kadın ve erkeklere 2 yılda bir gaitada gizli kan testi (GGK) yapılarak kalın bağırsak kanseri taraması yapılmaktadır ve 10 yıl da birde kolonoskopi önerilmektedir. Özellikle bu dönem pandemi dolayısıyla vatandaşlarımızın taramalarını aksatmamalarını önemle vurgulamak istiyorum. Çünkü kanserde erken teşhis hayat kurtarır ve ihmale gelmemesi gereken en önemli durumdur. Bu nedenle, vatandaşlarımız tüm önlemlerini alıp sağlık tesislerimize giderek bu taramalarını ücretsiz yaptırabilirler” şeklinde konuştu.

“Denizli’yi Pembe Şehir yapacağız”
Denizli’de 2018 yılının Ekim ayında kanser tarama sayılarının arttırılması, erken tanı ve kanserle etkin bir mücadele için Denizli Milletvekili Nilgün Ök’ün himayelerinde Denizli İl Sağlık Müdürlüğü ve Denizli İş Kadınları Birliği (DİKAB) işbirliğiyle Pembe Şehir Projesi başlattıklarını belirten Öztürk, bu proje kapsamında Denizli’de yaş grubunda taranmadık kimse kalmaması yönünde bir dizi eğitim ve tarama faaliyetleri yaptıklarını bunun sonucunda 2018 yılında Denizli’ye iki birincilik ödülü de kazandırdıklarını belirtti. Pandemi nedeniyle bu yıl toplu eğitim ve tarama faaliyetleri yapılamadığını ifade eden Öztürk, “2019 yılında Denizli’de 126 bin 848 tarama gerçekleştirmiş ve toplamda 134 kanser teşhisi tespit etmiştik, bu yıl pandemi olması nedeniyle toplu eğitim ve tarama faaliyetlerinde bulunamasak da ekiplerimizin farkındalık çalışmaları ile neredeyse geçen yılın yarı oranını yakaladığımızı gördük. 2020 yılında Denizli’de 52 bin 701 tarama gerçekleştirerek taramalar sonucunda toplamda 63 kanser teşhisi yakaladık. Pembe Şehir Projemiz ile Denizli’de vatandaşlarımızda kanser taramalarında bir farkındalık oluştuğunu söyleyebiliriz. Yine geçtiğimiz yıl Denizli Merkez’de Sümer KETEM’i hizmete açarak sayımızı 3’e çıkardık. Çok yakında da cihazların kurulumu tamamlanan Tavas KETEM’imiz hizmete girecek. Böylelikle KETEM sayımız 4 olacak ve çok daha fazla tarama yapabileceğiz. Bir hayırseverimiz tarafından alınan Kanser Tarama Aracımızı da en yakın zamanda Denizli’nin hizmetine sunacağız ve taramaları vatandaşlarımızın ayağına götüreceğiz. Böylelikle projemizin adında da belirttiği gibi hedefimiz olan tüm kadınlara ulaşarak Denizli’yi Pembe Şehir yapacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çivril Belediyesi fırınlarda denetim gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Çivril Belediyesi fırınlarda denetim gerçekleştirdi
Denizlispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Denizlispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını ...
Büyükşehirde toplu sözleşme sevinci PERAŞ personeline toplu iş sözleşmesi
YEREL HABERLER Büyükşehirde toplu sözleşme sevinci PERAŞ personeline ...
Vali Ali Fuat Atik, Tavas'ta incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Ali Fuat Atik, Tavas'ta incelemelerde bulundu
Denizlispor Trabzon'da puan arayacak
YEREL HABERLER Denizlispor Trabzon'da puan arayacak
Sokak sokak aradığı altınlarına haberlerde görünce kavuştu
YEREL HABERLER Sokak sokak aradığı altınlarına haberlerde görünce ...
Jandarma 1 ayda 786 olayı aydınlattı
YEREL HABERLER Jandarma 1 ayda 786 olayı aydınlattı
Kar kuyuları şerbet için dolduruluyor
YEREL HABERLER Kar kuyuları şerbet için dolduruluyor
Güngör'den ilk ziyaret Zeybekci'ye
YEREL HABERLER Güngör'den ilk ziyaret Zeybekci'ye
Apart dairesinde çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı Apartta oturan 3 yabancı uyruklu arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Apart dairesinde çıkan kavgada 1 kişi silahla ...
Önce tabancayla vuruldu, sonra yaralı halde darbedildi
YEREL HABERLER Önce tabancayla vuruldu, sonra yaralı halde ...
Fuhuş operasyonunda apart yetkilisi ve 8 kişiye 17 bin lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Fuhuş operasyonunda apart yetkilisi ve 8 kişiye 17 ...
Bayat ekmekler çöp olmuyor Pamukkale Belediyesi, bayat ekmek kutuları ile tonlarca ekmeği çöpe atılmaktan kurtarıyor
YEREL HABERLER Bayat ekmekler çöp olmuyor Pamukkale Belediyesi, ...
Denizli'de endişelendiren görüntü; pandemi unutuldu, kalabalık oluştu
YEREL HABERLER Denizli'de endişelendiren görüntü; pandemi unutuldu, ...
Eziler Hokey Takımı sporcularından İbanoğlu’na ziyaret
YEREL HABERLER Eziler Hokey Takımı sporcularından İbanoğlu’na ...
MHP Denizli Teşkilatına 30 yeni kadın üye katıldı
YEREL HABERLER MHP Denizli Teşkilatına 30 yeni kadın üye katıldı
Güvenlik görevlilerini taşıyan servis, otomobil ile çarpıştı: 5 yaralı Otomobilde sıkışan sürücü, kapılar kesilerek kurtarıldı
YEREL HABERLER Güvenlik görevlilerini taşıyan servis, otomobil ile ...
Denizlispor'dan ayrılan Zakarya Bergdich, BB Erzurumspor'da
YEREL HABERLER Denizlispor'dan ayrılan Zakarya Bergdich, BB ...
Yukatel Denizlispor stoperi Oğuz'u affetti
YEREL HABERLER Yukatel Denizlispor stoperi Oğuz'u affetti
Denizli ihracatı yüzde 13,4 yükselişle 294 milyon Amerikan Doları’nı geride bıraktı DENİB ve Denizli ihracatları yeni yıla da ihracat artışlarıyla merhaba dedi Başkan Memişoğlu: “Yeni yılın ilk ayında 27 sektörün 16’sı ihracat artışına imza attı”
YEREL HABERLER Denizli ihracatı yüzde 13,4 yükselişle 294 milyon ...
Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 90. yıldönümü törenlerle anılacak
YEREL HABERLER Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 90. yıldönümü ...
Denizli Büyükşehir Belediyesi, güneşten 2 megavat elektrik gücüne ulaştı
YEREL HABERLER Denizli Büyükşehir Belediyesi, güneşten 2 megavat ...
Takıntılı eski sevgili erkek arkadaşının ailesinin evini yakmaya çalıştı
YEREL HABERLER Takıntılı eski sevgili erkek arkadaşının ailesinin ...
FETÖ soruşturmasına 1 tutuklama
YEREL HABERLER FETÖ soruşturmasına 1 tutuklama