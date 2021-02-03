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Bagaja gizlenen uyuşturucu hassas buruna takıldı

İHA

Bagaja gizlenen uyuşturucu hassas buruna takıldı

Denizli’de uyuşturucu madde taşıyan aracı durduran ekipler hassas burunla narkotik K9 köpekleri ile arama yaptı. Aracın bagaj alt kilidine saklanan eroin narkotik köpeğinin dikkatinden kaçmadı.
Denizli’ye çevre illerden uyuşturucu madde sevkiyatı gerçekleştirileceği ve satılacağı istihbaratı alan Narkotik timleri aracın kente girişinden itibaren takibe aldı. Kısa süreli takibin ardından 3 şahsın bulunduğu uyuşturucu yüklü araç, düzenlenen operasyonla durdurularak aranmaya başlandı. Hassas burunlu K9 narkotik arama köpeği Jibby ve polis ekipleri araçta arama yapmaya başladı. Aracın bagaj kısmında yapılan aramalarda Jibby’in tepki vermesi üzerine bagaj alt kilit kısmında gizlenmiş 100 gram eroin bulundu. Araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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