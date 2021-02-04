Kurslarda ve yüz yüze eğitimlerde öğrenciler ile görevliler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, korona virüs tedbirleri kapsamında Vali Ali Fuat Atik başkanlığında toplandı. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğünün “Kurslarda Yüz Yüze Eğitim Yapılması” konulu yazısında yüz yüze eğitim faaliyetleri ile özel öğretim kurslarına devam eden 8 ve 12’nci sınıf öğrencileri ve mezunların, kurslarda görevli öğretmen, yönetici, personelin 30 Ocak 2021 tarihinden itibaren kurs saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağı açıklandı.



Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında, Covid19 tedbirleri hususunda olağanüstü toplandı. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 01 Şubat 2021 tarihli “Kurslarda Yüz Yüze Eğitim Yapılması” konulu yazısında; “20202021 eğitim ve öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okul ve kurumlarda 8 ve 12’nci sınıf öğrencilerine yönelik destekleme ve yetiştirme kurslarının 22 Ocak 2021 tarihinden itibaren yüz yüze eğitim faaliyetleri ile özel öğretim kurslarına devam eden 12’nci sınıf öğrencileri ve mezunların, kurslarda görevli öğretmen, yönetici ve personelin 30 Ocak 2021 tarihinden itibaren kurs saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmaları gerektiğinin Milli Eğitim Bakanlığının ilgili yazılarıyla bildirildiği belirtilmektedir.” denildi.



Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, bu kapsamda Denizli’de 22 Ocak 2021 tarihinden itibaren aldığı kararları açıkladı.



Destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim başlatıldı

20202021 eğitim ve öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okulların 8 ve 12’nci sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara yönelik isteğe bağlı olarak açılan, Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi ve Destekleme ve Yetiştirme Kursları 20202021 EKılavuzu hükümleri doğrultusunda yürütülen destekleme ve yetiştirme kurslarındaki yüz yüze eğitim faaliyetlerinin 22 Ocak 2021 tarihinden itibaren tekrar başlatılmasına karar verildiği açıkladı.



Kurs görevlileri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda öğrenim gören 8 ve 12’nci sınıf öğrencileriyle, özel öğretim kurslarına devam eden 12’nci sınıf öğrencileri ve mezunların, kurslarda görevli öğretmen, yönetici ve personelin 30 Ocak 2021 tarihinden itibaren kurs saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına karar verildiği belirtildi.



Yatılı okullarda kalan öğrencilerin yerleri Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenecek

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okulların 8 ve 12’nci sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara yönelik kurslarda, öğrenci, kursiyerlerin dersliklerdeki oturma planlarının, fiziki mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenmesine ve bir sınıf, grupta bulunması gereken en fazla öğrenci sayısının bu fiziki mesafe dikkate alınarak belirlenmesine, kurslara devam etmek isteyen öğrencilerden barınma ihtiyacı olanların, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği çerçevesinde salgınla ilgili tedbirlerin alınması kaydıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenecek okul pansiyonlarında kalmalarının sağlanmasına karar verdiği açıklandı.



Özel barınma hizmeti veren yurt ve pansiyonlarda sınırlı sayıda öğrenci kalabilecek

Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren özel okulların da, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği doğrultusunda 8 ve 12’nci sınıflarda öğrenim gören öğrenciler için yüz yüze takviye kursları ile aynı Kanun kapsamında faaliyet gösteren özel öğretim kurslarının 12’nci sınıf öğrencileri ve mezunlar için yüz yüze eğitimlerin isteğe bağlı olarak 22 Ocak 2021 tarihinden itibaren başlatabilmelerine, takviye kursları veya özel öğretim kurslarına devam etmek isteyen öğrencilerden barınma ihtiyacı olanların, Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumları Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde salgınla ilgili tedbirlerin alınması kaydı ile sınırlı olarak özel barınma hizmeti veren yurt ve pansiyonlarda kalabilmelerine karar verildiği açıklandı.



Belirlenen eğitim saatlerinde öğrenciler sokağa çıkabilecek

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okulların 8 ve 12’nci sınıf öğrencileri ile mezun öğrencilerin destekleme ve yetiştirme kursuna, özel okulların yüz yüze takviye kurslarına, özel öğretim kurslarının 12’nci sınıf öğrencileri ile mezun öğrencilerin ise yüz yüze isteğe bağlı eğitime devam edebilmeleri için, okul, kurum müdürlüklerince belirlenen kurs veya eğitim saatlerinde sokağa çıkabilmelerine, toplu taşıma veya hususi araçlarla eğitim kurumlarına ulaşmalarına izin verilmesine karar verildiği belirtildi.

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