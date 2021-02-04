Kurslarda ve yüz yüze eğitimlerde öğrenciler ile görevliler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kurslarda ve yüz yüze eğitimlerde öğrenciler ile görevliler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak

İHA

Kurslarda ve yüz yüze eğitimlerde öğrenciler ile görevliler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, korona virüs tedbirleri kapsamında Vali Ali Fuat Atik başkanlığında toplandı. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğünün “Kurslarda Yüz Yüze Eğitim Yapılması” konulu yazısında yüz yüze eğitim faaliyetleri ile özel öğretim kurslarına devam eden 8 ve 12’nci sınıf öğrencileri ve mezunların, kurslarda görevli öğretmen, yönetici, personelin 30 Ocak 2021 tarihinden itibaren kurs saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağı açıklandı.

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında, Covid19 tedbirleri hususunda olağanüstü toplandı. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 01 Şubat 2021 tarihli “Kurslarda Yüz Yüze Eğitim Yapılması” konulu yazısında; “20202021 eğitim ve öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okul ve kurumlarda 8 ve 12’nci sınıf öğrencilerine yönelik destekleme ve yetiştirme kurslarının 22 Ocak 2021 tarihinden itibaren yüz yüze eğitim faaliyetleri ile özel öğretim kurslarına devam eden 12’nci sınıf öğrencileri ve mezunların, kurslarda görevli öğretmen, yönetici ve personelin 30 Ocak 2021 tarihinden itibaren kurs saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmaları gerektiğinin Milli Eğitim Bakanlığının ilgili yazılarıyla bildirildiği belirtilmektedir.” denildi.

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, bu kapsamda Denizli’de 22 Ocak 2021 tarihinden itibaren aldığı kararları açıkladı.

Destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim başlatıldı
20202021 eğitim ve öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okulların 8 ve 12’nci sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara yönelik isteğe bağlı olarak açılan, Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi ve Destekleme ve Yetiştirme Kursları 20202021 EKılavuzu hükümleri doğrultusunda yürütülen destekleme ve yetiştirme kurslarındaki yüz yüze eğitim faaliyetlerinin 22 Ocak 2021 tarihinden itibaren tekrar başlatılmasına karar verildiği açıkladı.

Kurs görevlileri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda öğrenim gören 8 ve 12’nci sınıf öğrencileriyle, özel öğretim kurslarına devam eden 12’nci sınıf öğrencileri ve mezunların, kurslarda görevli öğretmen, yönetici ve personelin 30 Ocak 2021 tarihinden itibaren kurs saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına karar verildiği belirtildi.

Yatılı okullarda kalan öğrencilerin yerleri Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenecek
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okulların 8 ve 12’nci sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara yönelik kurslarda, öğrenci, kursiyerlerin dersliklerdeki oturma planlarının, fiziki mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenmesine ve bir sınıf, grupta bulunması gereken en fazla öğrenci sayısının bu fiziki mesafe dikkate alınarak belirlenmesine, kurslara devam etmek isteyen öğrencilerden barınma ihtiyacı olanların, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği çerçevesinde salgınla ilgili tedbirlerin alınması kaydıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenecek okul pansiyonlarında kalmalarının sağlanmasına karar verdiği açıklandı.

Özel barınma hizmeti veren yurt ve pansiyonlarda sınırlı sayıda öğrenci kalabilecek
Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren özel okulların da, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği doğrultusunda 8 ve 12’nci sınıflarda öğrenim gören öğrenciler için yüz yüze takviye kursları ile aynı Kanun kapsamında faaliyet gösteren özel öğretim kurslarının 12’nci sınıf öğrencileri ve mezunlar için yüz yüze eğitimlerin isteğe bağlı olarak 22 Ocak 2021 tarihinden itibaren başlatabilmelerine, takviye kursları veya özel öğretim kurslarına devam etmek isteyen öğrencilerden barınma ihtiyacı olanların, Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumları Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde salgınla ilgili tedbirlerin alınması kaydı ile sınırlı olarak özel barınma hizmeti veren yurt ve pansiyonlarda kalabilmelerine karar verildiği açıklandı.

Belirlenen eğitim saatlerinde öğrenciler sokağa çıkabilecek
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okulların 8 ve 12’nci sınıf öğrencileri ile mezun öğrencilerin destekleme ve yetiştirme kursuna, özel okulların yüz yüze takviye kurslarına, özel öğretim kurslarının 12’nci sınıf öğrencileri ile mezun öğrencilerin ise yüz yüze isteğe bağlı eğitime devam edebilmeleri için, okul, kurum müdürlüklerince belirlenen kurs veya eğitim saatlerinde sokağa çıkabilmelerine, toplu taşıma veya hususi araçlarla eğitim kurumlarına ulaşmalarına izin verilmesine karar verildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Askere gitmeye hazırlanırken böbrek yetmezliği teşhisi koyuldu, babasının böbreğiyle hayata tutundu
YEREL HABERLER Askere gitmeye hazırlanırken böbrek yetmezliği ...
AK Parti İl Başkanı Güngör ilçe ziyaretlerine Çameli’nden başladı
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı Güngör ilçe ziyaretlerine ...
Bagaja saklanan uyuşturucuyu 'Jibby' buldu
YEREL HABERLER Bagaja saklanan uyuşturucuyu 'Jibby' buldu
Bagaja gizlenen uyuşturucu hassas buruna takıldı
YEREL HABERLER Bagaja gizlenen uyuşturucu hassas buruna takıldı
Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı
YEREL HABERLER Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı
“İnsaf et, israf etme” sloganıyla bayat ekmek kutusu noktaları oluşturuldu Ülkü ocakları, ekmekler israf olmasın diye yeni proje hayata geçirdi
YEREL HABERLER “İnsaf et, israf etme” sloganıyla bayat ekmek kutusu ...
Atıl durumdaki domates serasında yılda 55 ton muz üretiyorlar
YEREL HABERLER Atıl durumdaki domates serasında yılda 55 ton muz ...
'Pembe Şehir' projesiyle 2020 yılında Denizli’de 52 bin 701 tarama gerçekleştirildi 2020 Yılında 52 bin 701 tarama yapılarak 63 kanser erken teşhis edildi İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Öztürk; “Denizli’yi Pembe Şehir yapacağız”
YEREL HABERLER 'Pembe Şehir' projesiyle 2020 yılında Denizli’de 52 ...
Çivril Belediyesi fırınlarda denetim gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Çivril Belediyesi fırınlarda denetim gerçekleştirdi
Denizlispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Denizlispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını ...
Büyükşehirde toplu sözleşme sevinci PERAŞ personeline toplu iş sözleşmesi
YEREL HABERLER Büyükşehirde toplu sözleşme sevinci PERAŞ personeline ...
Vali Ali Fuat Atik, Tavas'ta incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Ali Fuat Atik, Tavas'ta incelemelerde bulundu
Denizlispor Trabzon'da puan arayacak
YEREL HABERLER Denizlispor Trabzon'da puan arayacak
Sokak sokak aradığı altınlarına haberlerde görünce kavuştu
YEREL HABERLER Sokak sokak aradığı altınlarına haberlerde görünce ...
Jandarma 1 ayda 786 olayı aydınlattı
YEREL HABERLER Jandarma 1 ayda 786 olayı aydınlattı
Kar kuyuları şerbet için dolduruluyor
YEREL HABERLER Kar kuyuları şerbet için dolduruluyor
Güngör'den ilk ziyaret Zeybekci'ye
YEREL HABERLER Güngör'den ilk ziyaret Zeybekci'ye
Apart dairesinde çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı Apartta oturan 3 yabancı uyruklu arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Apart dairesinde çıkan kavgada 1 kişi silahla ...
Önce tabancayla vuruldu, sonra yaralı halde darbedildi
YEREL HABERLER Önce tabancayla vuruldu, sonra yaralı halde ...
Fuhuş operasyonunda apart yetkilisi ve 8 kişiye 17 bin lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Fuhuş operasyonunda apart yetkilisi ve 8 kişiye 17 ...
Bayat ekmekler çöp olmuyor Pamukkale Belediyesi, bayat ekmek kutuları ile tonlarca ekmeği çöpe atılmaktan kurtarıyor
YEREL HABERLER Bayat ekmekler çöp olmuyor Pamukkale Belediyesi, ...
Denizli'de endişelendiren görüntü; pandemi unutuldu, kalabalık oluştu
YEREL HABERLER Denizli'de endişelendiren görüntü; pandemi unutuldu, ...
Eziler Hokey Takımı sporcularından İbanoğlu’na ziyaret
YEREL HABERLER Eziler Hokey Takımı sporcularından İbanoğlu’na ...
MHP Denizli Teşkilatına 30 yeni kadın üye katıldı
YEREL HABERLER MHP Denizli Teşkilatına 30 yeni kadın üye katıldı