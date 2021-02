Denizli Ata’sını 90. yılında da unutmadı Büyük Önder Atatürk'ün Denizli'ye gelişinin 90. yılı anıldı Merhum sanatçı Nejat Uygur'un Atatürk tablosu dikkatlerden kaçmadı Başkan Zolan: “Aynı heyecan ve saygıyla Ata’mıza şehrimize hoş geldiniz diyorum”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Denizli’ye gelişinin 90. yıldönümü törenle anıldı. Denizli’nin her zaman Atatürk'ün yanında yer aldığını ve O'nun gösterdiği hedefler doğrultusunda çalıştığını vurgulayan Başkan Zolan, “Denizli, o hedefleri birebir yerine getirerek ticaret, ekonomi, tarım, kültür, sanat, spor ve şehircilikte örnek olan ve örnek alınan bir şehir haline gelmiştir” dedi.



Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Denizli’ye gelişinin 90. yıldönümü dolayısıyla 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda anma töreni düzenlendi. Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Garnizon Komutan Vekili Cengiz Güven, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Törende bir konuşma yapan Başkan Zolan, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün Denizli’ye teşriflerini 90. yılında anmak için, aynı güzellik, şuur ve heyecanla yaşamak için bir araya geldik. Tam 90 yıl önce Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz Denizlimize teşrif etmiş, kentimizi onurlandırmıştır. O gün tabii ki coşku ve sevgiyle karşılanmış, Denizlimizde 1 gece konaklamıştır. Denizli'miz o günkü güzellikleriyle birlikte coşkuyla, duygularıyla karşılamıştır” dedi.



“Denizli, örnek olan ve örnek alınan bir şehir haline gelmiştir”

Denizli’nin Kurtuluş Savaşı mücadelesindeki konumu ve rolünden övgüyle bahseden Başkan Osman Zolan, "Kurtuluş Savaşı’nda düşmana toprağına ayağını bastırmayan Denizlimiz, milli mücadelede her zaman Atatürk'ümüzün yanında olmuştur. Kurtuluş Savaşı’nda çok büyük kahramanlık ve mücadele vermiş Denizli'mize kurucumuz Atatürk'ümüzün ziyareti çok önemliydi. O gün esas olan kurtuluştan sonra muasır medeniyet seviyesi üzerine çıkmayla ilgili ortaya koymuş olduğu hedeflerdi bizim için. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği o muasır medeniyetler seviyesi üzerine çıkma ile ilgili hedefler birebir alınmış, Denizli ticaret, ekonomi, tarım, kültür, sanat, spor ve tabi ki şehircilikte örnek olan ve örnek alınan bir şehir haline gelmiştir" diye konuştu.



“Aynı heyecan ve saygıyla Ata’mıza şehrimize hoş geldiniz diyorum”

Denizli’nin birlik ve beraberlik içerisinde verilen hedeflere ulaşmak için çalıştığını kaydeden Başkan Osman Zolan, “Denizlimiz o gün verilen, gösterilen hedefe elbirliğiyle, güç birliğiyle koşmuştur. O koşu içerisinde tüm vatandaşlarımızın, geçmişte kanıyla, canıyla vatan toprağını sulayan şehitlerimizin, gazilerimizin çok büyük katkısı vardır. Alın teri döken, ömrünü vakfeden ve gece gündüz çalışan insanlarımızın çok büyük katkısı vardır. Bugün özgür ve mutlu bir şekilde yaşıyorsak, Kurtuluş Savaşımızın lideri, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü minnet ve şükranla anmak ve her zaman onu kalbimizde yaşatmakta bizim görevimizdir. Aynı heyecan ve saygıyla Ata’mıza şehrimize hoş geldiniz diyorum” ifadelerini kullandı.



Merhum sanatçı Nejat Uygur'un Büyükşehir'e hediye ettiği tablo dikkatleri üzerine topladı

Atatürk’ün Denizli ziyaretiyle ilgili fotoğraf ve resim sergisinin açılışı gerçekleştirilmesinin ardından protokol ve vatandaşların ilgiyle izlediği sergide TCDD arşivinde bulunan Atatürk fotoğrafları ile Atatürk'ün Denizli ziyareti sırasında çekilen fotoğraflar ve yağlı boya resimler yer aldı. Merhum sanatçı Nejat Uygur'un 1987 yılında turne için geldiği Denizli'de kendi elleriyle yaptığı ve daha sonra Denizli Belediyesi'ne hediye ettiği yağlı boya Atatürk tablosu dikkatlerden kaçmadı. Başkan Zolan, ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Nejat Uygur imzalı 34 yıllık tablonun aslının Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde sergilendiğini söyledi. Öte yandan, Pamukkale Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ercan Haytoğlu günün anlam ve önemi kapsamında “90.Yılında Atatürk’ün Denizli Ziyaretlerine Bir Bakış” konulu ekonferans gerçekleştirildi.

