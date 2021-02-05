Roma İmparatoru Ceaser ve Brutus'un sikkeleri Aizanoi Antik Kenti'nden çıktı



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ'de Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Aizanoi Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Elif Özer, Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizanoi Antik Kenti'nde eşsiz bir sikke koleksiyonunun bulunduğunu açıkladı. Bulunan sikkelerin Julius Ceasar ve Brutus dönemlerine ait olduğu belirtildi.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2012'de dahil olan, aynı zamanda en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'na da ev sahipliği yapan Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda bir testide, 651 adet gümüş sikke bulundu. Roma Dönemi'ne ait koleksiyonlarda nadiren görülen bu eserler, Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü koordinatörlüğünde yürütülen kazı ve alan çalışmalarında açığa çıkarıldı. PAÜ Öğretim Üyesi Aizanoi Antik Kenti Kazı heyeti Başkanı Prof. Dr. Elif Özer, kazı çalışmalarındaki bulunan sikkelerin son derece özel bir eser niteliğinde olduğunu söyledi.

Özer, 2019 yılında yapılan kazı çalışmaların da bulunan çok özel sikke koleksiyonunun pandemi nedeniyle bu sezon açıldığını belirtip, "Eserler doğrudan Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne götürülüp, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy tarafından sergi açılışı gerçekleştirildi. Sayımda 651 gümüş sikke olduğu ortaya çıktı. Bu sikkelerin tamamının Roma Cumhuriyet Dönemi'nin imparatorlarından Augustus devrine ait olduğu belirlendi. Roma Cumhuriyet Dönemi'ne ait yüzyılı kapsayan bu gümüş sikkeler arasında bir adet o dönemde yapılan sahte bir sikke de yer alıyor. Bu açıdan da koleksiyonu daha özel kılan sikkeler arasında ayrıca Julius Ceasar'a ve Brutus'e ait sikkeler de yer almaktadır. Roma'nın efsanevi mitolojik kurucusu Aeneas'ın babasının İtalya topraklarına girme sahnesi betimlenen bu gümüş sikkeler, Roma Cumhuriyet Dönemi'nin son yüzyılının bir sikke albümü niteliğindedir. Son derece özel ve ünik bir koleksiyonu oluşturmaktadır" dedi. Ayrıca, gümüş sikkelerden 439 adedinin dönemin para birimlerinden 'denarius', 212'si de 'cistophor' olduğunu tespit ettiklerini ifade eden Özer, "Sikkelerin Aizanoi'ye gelen yüksek rütbeli bir asker tarafından konulmuş olabileceğini tahmin ediyoruz. Öte yandan sikkelerin hepsinin bir arada bulunduğu böyle bir koleksiyon benzersizdir. Bu sikkelerin çoğu, koleksiyonlarda 1-2 adet halinde yer alıp değerleri oldukça yüklü bir meblağ tutmaktadır. Sikkelerin büyük kısmının Güney İtalya darphanelerinde basıldığı gözlemlenmiştir. Son zamanların en özel gümüş sikke buluntusudur. Gerek dünyada gerek Türkiye'de yapılan kazılardan elde edilen buluntularla kıyaslandığında, bu özel gümüş Roma Cumhuriyet ve Augustus dönemleri sikkeleri, çok özel ve son yüzyılın en önemli buluntu grubundan birini oluşturmaktadır" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2021-02-05 16:37:47



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