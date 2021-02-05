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Kuzenlerin tüfekle oyunu faciayla sonuçlandı Babasının tüfeğiyle oynan çocuk yanlışlıkla kuzenini öldürdü

İHA

Kuzenlerin tüfekle oyunu faciayla sonuçlandı Babasının tüfeğiyle oynan çocuk yanlışlıkla kuzenini öldürdü

Denizli’de evde babasına ait av tüfeğiyle oynayan 12 yaşındaki çocuk, silahın ateş alması sonucu 13 yaşındaki kuzeninin ölümüne neden oldu. Küçük kızın yakınları sinir krizi geçirirken, kuzenini vuran çocuk komşularının evinde sakinleştirildi.
Olay, Merkezefendi ilçesi Bereketler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Özkan C. ile Ümmühan C. çiftinin 12 yaşındaki oğulları A.H.C., halasının kızı olan 13 yaşındaki E.S.D. ile evlerinde oynayama başladı. O sırada A.H.C. babasına ait olduğu öğrenilen av tüfeğiyle oynamaya başladı. A.H.C.’nin elinde bulunan av tüfeği bir anda ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar aynı odada bulunan 13 yaşındaki E.S.D.’nin boynuna isabet etti. Olay yerinde ağır yaralanan küçük kızın ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık görevlileri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri küçük kızın hayatının kaybettiğini belirledi. Yakınları sinir krizi geçirirken ekipler A.H.C.’yi gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgeye gelerek evde incelemelerde bulundu. A.H.C.’nin babası olayı duyar duymaz evine gelerek oğlunu sakinleştirmeye çalıştı. 13 yaşındaki küçük kızın yakınları olay yerine şok yaşarken, cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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