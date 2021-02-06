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Miraslar ile bölünen araziler, proje ile toplulaştırılıyor Sarayköy’de 1100 hektar arazi toplulaştırıldı, tapuları dağıtıldı DSİ 21. Bölge Müdürü Göktuğ İlter; “Toplulaştırmak çok önemli, toplulaştırmanın başarısı çiftçinin başarısı”

İHA

Miraslar ile bölünen araziler, proje ile toplulaştırılıyor Sarayköy’de 1100 hektar arazi toplulaştırıldı, tapuları dağıtıldı DSİ 21. Bölge Müdürü Göktuğ İlter; “Toplulaştırmak çok önemli, toplulaştırmanın başarısı çiftçinin başarısı”

Denizli Sarayköy Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi kapsamında Sarayköy’de yürütülen arazi toplulaştırma çalışmasının ardından 1100 hektar alan tescil edilerek tapuları dağıtıldı. DSİ 21. Bölge Müdürü Göktuğ İlter, “Toplulaştırmak çok önemli, toplulaştırmanın başarısı çiftçinin başarısı. Burada birinci adım belediye başkanımız ve muhtarlarımızdan geliyor” dedi.

DSİ 21. Bölge Müdürlüğünce yürütülen Sarayköy Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi kapsamında Sarayköy’de arazi toplulaştırma çalışmaları devam ediyor. Kumluca, Tırkaz, Caber ve Uyanık mahallelerinde gerçekleştirilen arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlandı. 4 mahallede toplam 1100 hektar alan tescil edildi, 970 tapu dağıtıldı. Arazi toplulaştırma çalışmalarının ardından Şehit Hüseyin Kuş Parkı’nda tapu teslim töreni düzenlendi. Pandemi nedeniyle açık havada düzenlenen törene sınırlı sayıda katılımcı kabul edildi. Projenin 5 ilçe de 34 mahallede uygulandığını ifade eden DSİ 21. Bölge Müdürü Göktuğ İlter, “Sarayköy’de şu anda 4 mahallemiz tamamlandı. Bu senenin başında da 10 milyon lira ödenek geldi ve DSİ bütçesi 2,5 ile 3 kat arttı. İnşallah yüklenicimiz ödenekten bağımsız bir şekilde projelerini çok hızlı bir şekilde hizmete getirecek. Toplulaştırmak çok önemli, toplulaştırmanın başarısı çiftçinin başarısı. Burada birinci adım belediye başkanımız ve muhtarlarımızdan geliyor. Onların katılımı olursa başarılı bir proje oluyor. Gerçekleştirilen proje bizim değil evlatlarımızın projesi aslında. Onlara verimli topraklar bırakmak hepimizin görevi” dedi.

“Çalışmanın diğer bölgelere örnek olmasını diliyorum”
Sarayköy Kaymakamı Cantürk, “Devletimizin vatandaş ve çiftçi ile uyum içinde gerçekleştirdiği projenin başarısını paylaşıyoruz. Bu çalışmanın diğer bölgelere örnek olmasını diliyorum. Toplulaştırma çiftçilerimizin üretimlerine de yansıyacaktır. Bundan sonra daha verimli ve daha modern bir üretimi hep birlikte yaşayacağız” dedi.

“Bence bu bir reform değil bu bir devrim”
Arazi toplulaştırma çalışmalarının yakından takipçisi olduğu ve her zaman olacağını belirten Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, “ Bugün toplulaştırma çalışmaları biten Caber, Uyanık, Tırkaz ve Kumluca Mahallelerimizin tapularını dağıtacağız. Bildiğim kadarıyla Sığma ve Ada mahallelerimizde önümüzdeki günlerde başlayacak. Burada emek sarf eden başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, bakanlarımıza, DSİ Bölge Müdürlüğüne, ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüze, muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Bize emanet edilmiş topraklarımızı en verimli ve modern şekilde kullanıp gelecek nesillere en verimli şekilde aktarılması için yapılması gereken bir çalışma. Bence bu bir reform değil bu bir devrim. Bu devrimi en güzel şekilde gerçekleştirelim” diye konuştu.

“2023 hedefimiz 8,5 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışmalarını tamamlamak”
DSİ Genel Müdürlüğü Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Daire Başkanı Sinan Demirbaş, “Pandemi bize gösterdi ki gıdası olan ülkeler ayakta kalıyor. O yüzden gıdayı üretmek zorundayız. 1 cm bile yerimizin boş kalmaması lazım. Gün geçtikçe ülkemizin verimli arazileri miras nedeniyle parçalanmaya devam etmektedir. Bu parçalanma nedeniyle araziler küçülmektedir. Küçüldüğü içinde araziler ya atıl kalıyor ya da ekilemiyor. Çoğu yerlerde boş kalmaktadır. Ülkemizde 24 milyon tarım arazisi var. Bunların 14,3 milyonu toplulaştırmaya müsait arazi. 2023 hedefimiz 8,5 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışmalarını tamamlamak. Çiftçilerimizin projeye katılımı ne kadar çok olursa daha güzel projeler ortaya çıkmaktadır” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından vatandaşlara tapuları dağıtıldı.

Pandemi nedeniyle az sayıda katılım gerçekleştirildi
Törene, Sarayköy Kaymakamı Celalettin Cantürk, DSİ Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Daire Başkanı Sinan Demirtaş, Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, DSİ. 21. Bölge Müdürü Göktuğ İlter, Toplulaştırma Daire Başkan Yardımcısı İbrahim Burak Yeşiloğlu, DSİ. Bölge Müdür Yardımcısı Cengiz Köse, İlçe Emniyet Müdürü Ferhat Küçükyalım, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Gümen, İlçe Ziraat Odası Başkanı Halil Aktım ve temsilen az sayıda tapu sahibi katıldı.

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