Denizlispor evinde Antalyaspor'la karşılaşacak



DENİZLİ, (DHA)Süper Lig'de Göztepe galibiyetinin ardından hafta içi mesaisinde Trabzonspor'a tek golle mağlup olup sonunculuktan kurtulamayan Yukatel Denizlispor yarın sahasında Fraport Tav Antalyaspor'la kozlarını paylaşacak.

Denizli Atatürk Stadı'nda Zorbay Küçük'ün yöneteceği müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Ev sahibi ekipte sakatlıkları süren Hadi Sacko, Recep Niyaz, Özgür Çek ve Veton Tusha, Antalyaspor'a karşı oynayamayacak. Teknik direktör Hakan Kutlu, Göztepe ve Trabzonspor karşılaşmalarında oynanan futboldan memnun kaldığını söyledi. Kutlu, "Bu oyunumuzu Antalyaspor önünde de sürdürürsek kazanırız. Takımıma inanıyorum. Bizim için her maç final niteliğinde" açıklamasını yaptı. DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-02-06 13:54:19



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