Merkezefendi Basket farklı kazandı

Türkiye Basketbol Ligi 17. haftasında Budo Gemlik Basketbol'a konuk olan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket baştan sona farklı önde götürdüğü karşılaşmadan 7547 galibiyetle ayrıldı.



İlk 5ler:

Budo Gemlik Basketbol: EmreCarterTolefreeErenBatuhan

Merkezefendi Bld Denizli Basket: CollinsSerkanHakanColebyHakan



Karşılaşmanın ilk basketi 2 dakika sona Dwight Coleby'den alleyoop ile geldi. 70 seri yakalayan Merkezefendi Belediyesi öne geçti.



Canberk ve Emre'nin tutuk başladığı Gemlik skor bulmakta Carter'ın eline kaldı. Kalan dakikalarda da üstünlüğü kaybetmeyen Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket çeyreği 1410 önde tamamladı.



İkinci çeyreğe üç sayı çizgisinden de yüzdeli başlayan Merkezefendi farkı çift haneye çıkardı (2212). Molaya giden Gemlik, moladan sayıyla dönemedi. Emre ve Carter'la bu dakikalarda hücumdaki sıkıntıya çözüm aramaya çalışan Gemlik, skorun gerisinde kalmaktan kurtulamadı.



İkinci çeyrek 3721 Merkezefendi üstünlüğüyle geçildi.

Üçüncü çeyreğe farkın da etkisiyle rahat başlayan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket boyalı alandan skor üretmeye devam etti. Hücumda bu çeyrekte de sıkıntı yaşamaya devam eden Gemlik, başka skor üreten oyuncu bulamaması sebebiyle rakibine yetişmekte zorlandı. Farklı üstünlüğünü sürdüren Merkezefendi 5036 skorla çeyreği noktaladı.



Son çeyrekte zorlama atışlara yönelen Gemlik, arka arkaya eli boş döndü. Arka arkaya top kayıplarıyla oyundan iyice düşen Bursa temsilcisi karşısında Merkezefendi Denizli Basket üstünlüğünü korumakta zorlanmadı. Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket karşılaşmadan 7547 galibiyetle ayrıldı.



Öne çıkanlar...

Budo Gemlik Basketbol: Myles Carter 17 sayı10 ribaund



Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket: Ümit Sonkol 15 sayı7 ribaund, Mustafa Kurtuldum 14 sayı6 asist

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