Süper Lig: Denizlispor: 1 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Y. Denizlispor, Süper Lig'in 24. haftasında FT Antalyaspor’u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı Denizlispor’un 10 üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada Hakan’ın ceza sahası dışından çektiği sert şut farklı şekilde üstten dışarıya çıktı.

14. dakikada Diskerud’un ceza sahasının sol çaprazından rakibini geçerek yaptığı ortada Eren topu uzaklaştırmaya çalışırken Rodallega araya girerek meşin yuvarlağı kafayla ağlarla buluşturdu. 10

31. dakikada Sakıb’ın derinlemesine pasında topla buluşan Ahmed Yasin, net pozisyonda topa elle müdahale ettiği için hakem düdüğünü çaldı.

36. dakikada sol çaprazdan rakibini geçen Sagal, ceza sahası içerisine girerek topu Rodallega’nın ayağına attı. Rodellega ceza sahası içerisinden sert şut çekerken kaleci son anda topu çeldi. Dönen topa ceza sahası dışarısında Murawski vurdu, meşin yuvarlak az fakla yandan dışarıya çıktı.

44. dakikada ceza sahası içerisine gelen topu uzaklaştırmaya çalışan Mustafa’dan dönen topa sahip olan Ribeiro’nun şutu yan ağlarda kaldı.



Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx, Samet Çavuş xx

Denizlispor: Cenk xx, Sakıb xx, Mustafa x, Leismann xx, Lopes xx, Kubilay xx, Murawski xx, Diskerud xx, Ahmed Yasin xx, Sagal xx, Rodallega xx

Yedekler: Pantilimon, Muhammet Ö., Bakalorz, Mesanovic, Dossevi, Görkem, Ben Mohammed, Ali Yavuz, Hasan, Özer

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Antalyaspor: Boffin, Eren, Kudriashov, Ersan, Bünyamin, Hakan, Imeri, Ribeiro, Sam, Gökdeniz, Orgill

Yedekler: Ferhat, Bahadır, Doğukan, Podolski, Drole, Mevlüt, Serdar, Da Silva, Fehmi, Ali Eren

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Gol: Rodallega (dk. 14) (Denizlispor)

Sarı kart: Kubilay (Denizlispor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.