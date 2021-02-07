Süper Lig: Denizlispor: 1 - Antalyaspor: 1 (Maç sonucu)

Yukatel Denizlispor, Süper Lig’in 24. haftasında FT Antalyaspor’u konuk ettiği maçta 11 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Antalyaspor Teknik direktörü Ersun Yanal, tepkileri üzerine sarı kart gördü.

52. dakikada Sagal ceza sahasının önünde kontrol ettiği topa röveşata ile vururken, top kale direğinin sol yanından dışarıya çıktı.

56. dakikada Doğukan’ın ortasında Mustafa ceza sahası içerisinden uçarak topu kafasıyla uzaklaştırdı.

59. dakikada kendi yarı alanında topla buluşan Sagal süratle tek başına ilerlerken topu Rodallega ile buluşturdu. Rodallega ceza sahası içerisinde topa vurmayarak Sagal’la pas atarken, başarılı oyuncu dengesini kaybederek net pozisyonda yere düştü.

63. dakikada savunmadan dönen topa ceza sahasının önünde kontrol ederek sert şut çeken Hakan, topu az farkla üst direkten dışarıya attı.

68. dakikada Hakan’ın kullandığı serbest vuruşta barajdan seken topa arka direkte buluşan Da Silva, meşin yuvarlağa dokunamayınca auta çıktı.

73. dakikada Ersan’ın uzaklardan vurduğu topu Mustafa ve kalecinin tereddüttü üzerine araya giren Gökdeniz meşin yuvarlağı aşırarak kalecinin üstünden ağlara gönderdi. 11

90. dakikada Eren’in sol çaprazda bulunan Podolski’ye attığı topta, Podolski topu ceza sahası içerisine atarken Mustafa son anda tehlikeyi uzaklaştırarak topu kornere gönderdi.



Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx, Samet Çavuş xx

Denizlispor: Cenk xx, Sakıb xx, Mustafa xx, Leismann xx, Lopes xx, Kubilay xx (Ali Yavuz dk. 82 x), Murawski xx, Diskerud xxx (Bakalorz dk. 57 x), Ahmed Yasin xx (Mesanovic dk. 65 x), Sagal xx, Rodallega xxx

Yedekler: Pantilimon, Muhammet Ö., Dossevi, Görkem, Ben Mohammed, Hasan, Özer

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Antalyaspor: Boffin xx, Eren xx, Kudriashov xx, Ersan xx, Bünyamin xx, Hakan xxx, İmeri xx (Doğukan dk. 46 x), Ribeiro xx (Serdar dk. 88 ?), Sam xx (Da Silva dk. 60 x), Gökdeniz xx, Orgill xxx (Podolski dk. 71 x)

Yedekler: Ferhat, Bahadır, Drole, Mevlüt, Fehmi, Ali Eren

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Goller: Rodallega (dk. 14) (Denizlispor), Gökdeniz (dk.73) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Kubilay, Murawski (Denizlispor), T.D. Ersun Yanal, Gökdeniz, Boffin (Antalyaspor)

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