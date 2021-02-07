Yukatel Denizlispor-Fraport-Tav Antalyaspor maçının ardından



Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) -

Yukatel Denizlispor´un Fraport-TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından her iki ekibin de teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Fraport-TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, rakiplerinin karşılaşmada çok iyi savunma ve duruş sergilediğini ifade etti. Üst üste iki hata yaptıklarını belirten Yanal, "Bugün planlamadığımız ve düşünmediğimiz bir yerden gol yedik. O dakikadan sonra rakibi kontrol altına alıp atak yapsak da çok üretken değildik. Rakip çok iyi savunma yaptı ve iyi bir duruş sergiledi. Bize ciddi bir şekilde direnç gösterdiler. Oyunun yüzdesi bizde olsa da hiçbir anlam ifade etmedi. Bulduğumuz gol planlı bir gol olmasa da yediğimiz golün telafisi açısından bizi sevindirdi" dedi.

"DİSİPLİNLİ ŞEKİLDE DEVAM EDECEĞİZ"

Yanal, bugün itibarıyla strateji olarak üst sıralara çıkmak istediklerini kaydederek, "Ziraat Kupası içinde yaptığımız mücadelenin devamını da düşünecek olursak bizde biran önce ligde kendi konumumuzu belirlemeye çalışıyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Onlar maç kaybetmeme arzusunu 8'inci haftaya çıkarttılar. Böyle disiplinli şekilde devam edeceğiz" diye konuştu.

HAKAN KUTLU: "RAKİBİMİZE HİÇ POZİSYON VERMEDİK"

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise kazanabilecekleri bir karşılaşmadan berabere ayrıldıkları için üzgün olduklarını belirtti. Karşılaşmayı önde götürürken şanssız bir gol yediklerini ifade eden Kutlu, "7 günde 3´üncü karşılaşmayı oynamanın zorluklarını yaşadık. Rakibimiz bizden 1 gün fazla dinlenmişti. Onlar 3, biz 2 gün dinlenip bu maça çıktık. Oyuncularımız özellikle ilk yarı boyunca istediğimiz oyun anlayışını sahaya yansıttı. Rakibimize hiç pozisyon vermedik. Bizim girdiğimiz net 2-3 gol pozisyonu vardı. Göztepe ve Trabzonspor maçlarında olumlu sinyaller vermiştik. Bu maçta da bunu devam ettirdik. Eğer skoru alabilseydik, yukarıyı yakalayıp çok daha moralli olacaktık" dedi.

"BU LİGDE TUTUNACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Oynanan oyun ve futbolcuların iştahının tatmin edici olduğunu söyleyen Kutlu, "Burada kaybettiğimiz puanları, deplasmanda Konyaspor karşısında almak istiyoruz. Üzgünüz. 3 puan alabileceğimiz bir maçta şanssız bir golle berabere ayrılmak zorunda kaldık. Belki de sahanın en iyisi Mustafa Yumlu, çok iyi oynadığı bir maçta talihsizlik yaşadı. Önemli değil. Oyuncularımız bu inancı sürdürdüğü sürece biz bu ligde tutunacağımıza inanıyorum" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ersun Yanal'ın açıklamaları

-Hakan Kutlu'nun açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-02-07 19:06:07



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