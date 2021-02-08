Denizli Büyükşehirin iyilik melekleri 19 ilçe ve 616 mahallede Evde Bakım ve Sağlık Merkezi 40 binden fazla vatandaşa ulaştı Başkan Zolan; “Nerede muhtaç insanımız varsa bizlere bildirin”

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2017 yılında faaliyete geçen “Denizli'de kimse sahipsiz kalmayacak” sloganıyla Evde Bakım ve Sağlık Merkezi, bugüne kadar 40 binden fazla vatandaşın imdadına yetişti. 40 binin üzerindeki vatandaşı 532 bin kez ziyaret ederek dertlerine derman olan Büyükşehir Belediyesi kimsesizlerin kimsesi olmaya devam ediyor.



Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi, günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen, evde bakım ve sağlık hizmetine ihtiyaç duyan, yaşlı, engelli ve yatalak vatandaşların kişisel bakımları ile yaşadıkları evin temizlik ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor. Evde bakım ve sağlık hizmetinin yanında yatağa bağımlı, engelli hastalar, kronik rahatsızlığı yüzünden yürüyemeyen sedye ile taşınması gereken hastaların sağlık kuruluşlarına naklini tam donanımlı ambulansları ile gerçekleştiren merkez bugüne kadar on binlerce vatandaşın yüzünü güldürdü. Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi, kuruluşundan bu yana, 18 bin 967 kişiye evde bakım, 15 bin 63 kişiye de evde sağlık ve 6 bin 346 kişiye de hasta nakil hizmeti vererek ihtiyaç sahibi 40 bin 376 vatandaşın imdadına koştu. Vatandaşları belirli aralıklarla ziyaret eden ekipler 40 binin üzerindeki vatandaşı 532 bin kez ziyaret ederek dertlerine derman oldu.



"Denizlimizde kimse sahipsiz kalmayacak"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Evde Bakım ve Sağlık Merkezi'nin sadece kent merkezinde değil, 19 ilçe ve 616 mahallede canla başla hizmet verdiğini söyledi. Merkezin, pandemi sürecinde de gerekli tedbirleri alarak vatandaşların ihtiyaçlarını giderdiğini ifade eden Başkan Osman Zolan, “Vatandaşımız bizden ne istiyorsa elimizden geleni yaptık, inşallah yapmaya da devam ediyoruz. Biz ‘Denizlimizde kimse sahipsiz kalmayacak’ dedik. Şükürler olsun ki sözümüzü yerine getirmenin mutluluğu ve huzuru içerisindeyiz. Denizlimizin tamamında ihtiyacı olan vatandaşlarımıza yardımcı olmaya devam ediyoruz. ‘Denizli’de kimse ben sahipsiz kaldım’ demesin. Nerede muhtaç insanımız varsa bizlere bildirin" dedi.



“Asıl olan vatandaşlarımızın gönüllerini yapmak”

Başkan Osman Zolan, “Belediyecilik faaliyetlerimizin yanında sosyal belediyecilik anlayışımızı en üst seviyede başarı ile sürdürmeye devam ediyoruz. Asıl olan vatandaşlarımızın gönüllerini yapmak ve dualarını almaktır. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşmaya, dertlerine derman olmaya çalışıyoruz. İstiyoruz ki Denizli’de yaşayan herkes mutlu olsun. Sahipsiz, kapısı çalınmayan kimse kalmasın, gece aç yatan tek bir vatandaşımız bile olmasın. Bu hizmetlerimiz artarak sürüyor. Çalışan arkadaşlarıma verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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