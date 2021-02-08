Emekli öğretmen 41 senedir bakırı işleyerek eserler ortaya çıkarıyor Ailesi ile birlikte 41 senedir bakırı işleyerek portrelik resimler yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emekli öğretmen 41 senedir bakırı işleyerek eserler ortaya çıkarıyor Ailesi ile birlikte 41 senedir bakırı işleyerek portrelik resimler yaptı

İHA

Emekli öğretmen 41 senedir bakırı işleyerek eserler ortaya çıkarıyor Ailesi ile birlikte 41 senedir bakırı işleyerek portrelik resimler yaptı

Denizli’de resim öğretmeni 41 sene önce başladığı bakır ile portre çalışmalarını günümüze kadar sürdürerek emekli olduktan sonra da devam ettiriyor. Yaptığı eserleri çivi yardımıyla desen verip şekillendiren emekli öğretmen, ailesiyle birlikte çalışmalarını sürdürerek yeni eserler ortaya çıkarıyor.
Denizli’de yaşayan 63 yaşındaki emekli resim öğretmeni Şefik Demirel öğretmenlik yaparken bakıra büyük merakı vardı. Ardından çizimler yapmaya başlayan Demirel, bakırı işlemeye başladı. Resim öğretmenliğinin getirmiş olduğu başarıyla eserler ortaya çıkarırken öğrencileri tarafından da büyük beğeni topladı. Emekli olduktan sonra bu hevesini sürdüren Demirel, oğlu ve resim öğretmeni olan eşiyle beraber dükkan açarak yaptığı eserleri satışa sundu. Sonrasında gelen müşterilerin isteklerine göre çalışmalarını sürdüren Demirel, insanların başarmak isterse başaramayacağı bir şeyin olmayacağını belirterek, “Burada yapmış olduğumuz çalışma kaybolmaya yüz tutmuş meslekler grubunda bakır işlemeciliği. Bunun yanında resim öğretmenliğimin getirmiş olduğu bakır çalışmalarım var. Portre, dekorasyon çalışmaları ve Atatürk köşeleri gibi çalışmalar var. Ama genellikle müşterinin isteğine göre yapmış olduğumuz çalışmalar var. Portreyi yapma bir haftamı alır. Çizim, hazırlık aşaması, metalin hazırlanması gibi. Benzerlik ön planda olduğu için bir haftamı alıyor” şeklinde konuştu.

“Her yaptığım iş yeni bir şey öğretiyor”
Ailesinin en büyük destekçisi olduğunu ve çalışmalarını yaptıkça yeni şeyler öğrendiğini belirten Demirel, “1980’den başlamış olduğum bu bakırla tanışmam öğretmenlik yapmış olduğum süre içerisinde çalışmalar devam etti. Emekli oldum ve olduktan sonra bu iş yerini açarak devam ettirdim. Eşimde resim öğretmeni ve ailecek çalışıyoruz. En büyük destek zaten eşim ve oğlum, onlarda yapıyorlar. Bir şeyi başarmak istiyorsak sürekli çalışmak lazım. Her çalışmanın sonucunda şunu görüyorum ki daha hiçbir şey bilmiyorum ve daha yeni öreniyormuşum havasıyla hareket ediyorum. Her yaptığım iş yeni bir şey öğretiyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alevlerin sardığı daire küle döndü
YEREL HABERLER Alevlerin sardığı daire küle döndü
Denizli Büyükşehirin iyilik melekleri 19 ilçe ve 616 mahallede Evde Bakım ve Sağlık Merkezi 40 binden fazla vatandaşa ulaştı Başkan Zolan; “Nerede muhtaç insanımız varsa bizlere bildirin”
YEREL HABERLER Denizli Büyükşehirin iyilik melekleri 19 ilçe ve 616 ...
Denizli’de 'Afet Eğitim Seferberliği' başladı
YEREL HABERLER Denizli’de 'Afet Eğitim Seferberliği' başladı
Denizlispor umut tüketiyor
YEREL HABERLER Denizlispor umut tüketiyor
Pamukkale’de 3 mahalle için su kesintisi uyarısı
YEREL HABERLER Pamukkale’de 3 mahalle için su kesintisi uyarısı
Gedik Piliç, 2021’de de ‘Mutfağın Gediklisi’ olacak 2020 senesinde 100 milyon TL yatırım yapan Gedik Piliç, 2021 senesinde yatırımlara devam ediyor
YEREL HABERLER Gedik Piliç, 2021’de de ‘Mutfağın Gediklisi’ ...
GEKA, DTO’nun Denizli Vakıf Üniversitesi Fizibilitesi projesini kabul etti Denizli Ticaret Üniversitesi için ilk adım atıldı
YEREL HABERLER GEKA, DTO’nun Denizli Vakıf Üniversitesi Fizibilitesi ...
Denizlispor'da 3 yönetici istifa etti
YEREL HABERLER Denizlispor'da 3 yönetici istifa etti
Hakan Kutlu; “7 günde 3’üncü maçı oynamanın zorluklarını yaşadık” “Deplasmanda Konya karşısında almak istiyoruz” “Biz bu ligde tutunacağımıza inanıyoruz”
YEREL HABERLER Hakan Kutlu; “7 günde 3’üncü maçı oynamanın ...
Ersun Yanal: “Rakip çok iyi savunma yaptı ve iyi bir duruş sergiledi” “Bize ciddi bir şekilde direnç gösterdi ki oyunun yüzdesi bizde de olsa hiçbir şey anlam ifade etmedi”
YEREL HABERLER Ersun Yanal: “Rakip çok iyi savunma yaptı ve iyi bir ...
Yukatel Denizlispor'da 3 istifa
YEREL HABERLER Yukatel Denizlispor'da 3 istifa
Yukatel Denizlispor-Fraport-Tav Antalyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Yukatel Denizlispor-Fraport-Tav Antalyaspor maçının ...
Yukatel Denizlispor - Fraport-Tav Antalyaspor: 1-1
YEREL HABERLER Yukatel Denizlispor - Fraport-Tav Antalyaspor: 1-1
Süper Lig: Denizlispor: 1 - Antalyaspor: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Denizlispor: 1 - Antalyaspor: 1 (Maç ...
Yukatel Denizlispor - Fraport - TAV Antalyaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Yukatel Denizlispor - Fraport - TAV Antalyaspor ...
Süper Lig: Denizlispor: 1 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Denizlispor: 1 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Denizlispor: 1 - Ankaragücü: 0 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Süper Lig: Denizlispor: 1 - Ankaragücü: 0 (Maç devam ...
Geçirdiği trafik kazasının ardından 2 yıldır tedavi gören sürücü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Geçirdiği trafik kazasının ardından 2 yıldır tedavi ...
Pamukkale Belediyesi süs bitkilerini kendi yetiştiriyor Pamukkale Belediyesi, kendi bitkilerini yetiştirerek süslemede kullanıyor
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesi süs bitkilerini kendi ...
Merkezefendi Belediye Orkestrası online konser verdi Evlerinden çıkamayan vatandaşlar için online konser düzenlendi
YEREL HABERLER Merkezefendi Belediye Orkestrası online konser ...
Kazada ölen anne baba ve çocukları Denizli'de toprağa verilecek
YEREL HABERLER Kazada ölen anne baba ve çocukları Denizli'de toprağa ...
Merkezefendi Basket farklı kazandı
YEREL HABERLER Merkezefendi Basket farklı kazandı
Denizlispor ve Antalyaspor maç saatini beklemeye başladı Denizlispor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Denizlispor ve Antalyaspor maç saatini beklemeye ...
Denizlispor evinde Antalyaspor'la karşılaşacak
YEREL HABERLER Denizlispor evinde Antalyaspor'la karşılaşacak