Kazada ölen Vurmaz çifti ile 8 yaşındaki oğulları yan yana toprağa verildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- MANİSA'da, otomobilin iş makinesine çarpması sonucu hayatlarını kaybeden Mustafa Vurmaz (63) ve eşi Sibel Vurmaz (47) ile 8 yaşındaki oğulları Ege Tuna Vurmaz, Denizli'de toprağa verildi.

Kaza, geçen 5 Şubat Cuma akşamı, Alaşehir-Salihli kara yolunun Örnekköy Mahallesi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Mustafa Vurmaz (63) idaresindeki 07 BFJ 89 plakalı otomobil, aynı yönde giden M.K'nin (26) kullandığı iş makinesine arkadan çarptı. Kazada Mustafa Vurmaz, eşi Sibel Vurmaz ile oğulları Ege Tuna Vurmaz (8) yaşamını yitirdi. Çiftin yaralanan kızları Ezgi Tuana Vurmaz (12) ise hastanede tedaviye alındı.

Mustafa-Sibel Vurmaz çifti ile 8 yaşındaki oğulları Ege Tuna'nın cenazeleri, dün Salihli Devlet Hastanesi morgundaki işlemlerin ardından yakınlarınca teslim alınarak, Denizli'ye getirildi.

Vurmaz çifti ile oğulları, bu sabah Merkezefendi ilçesindeki Çakmak Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazlarının ardından yan yana toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2021-02-08 16:30:12



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.