Denizli'de FETÖ'ye 3 tutuklama

Deniz TOKAT/ DENİZLİ (DHA)DENİZLİ'de, FETÖ/PDY operasyonunda, gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekipleri, dün, kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında `ByLock´ kullanıcılarının da olduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital veriler ve örgütsel dokümanlara el konuldu.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı. 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT
2021-02-08 17:50:05
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