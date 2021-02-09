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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli’de gösteri ve basın açıklaması gibi etkinlikler 1 ay yasaklandı

İHA

Denizli’de gösteri ve basın açıklaması gibi etkinlikler 1 ay yasaklandı

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında korona virüs tedbirleri için olağanüstü toplandı. Pandemiyle mücadele salgını yavaşlatmak amacıyla Denizli sınırları içerisinde 1 ay süre ile her türlü açık hava toplantısı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması ve benzeri etkinliklere müsaade edilmeyeceği açıklandı.
Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında, korona virüs tedbirleri hususunda olağanüstü toplandı. Korona virüs salgını ile mücadelenin gelinen aşamasında vaka sayıları belli bir düzeye inmiş olmakla beraber, zaman zaman vakalarda artış eğiliminin izlenmesi, kış aylarında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de özellikle damlacık yolu ile bulaşan hastalıkların eklenmesi ve bununla beraber mutasyona uğramış korona virüsün yayılım hızının yüksekliğini göz önünde bulunduruldu. Yeniden vaka artışının önüne geçilebilmesi için fiziksel mesafenin korunmasının zor olacağı bazı etkinliklerin kısıtlanması gerektiğini açıklayan Denizli Valiliği, konu ile ilgili İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararı açıkladı.

Denizli’de gösteri ve basın açıklaması gibi etkinlikler 1 ay yasaklandı
Denizli Valiliği tarafından yapılan açıklama ise şöyle; “Bu kapsamda Covid19 salgınının yayılmasını önlemek ve yavaşlatmak amacıyla ilimiz sınırları içerisinde tüm açık alanlarda her türlü açık hava toplantısı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, oturma eylemi, protesto eylemi ve benzeri etkinliklere bugünden itibaren 1 ay süre ile müsaade edilmemesine, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliğiyle karar verilmiştir.”

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