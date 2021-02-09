Çok sevdiği aracının farklı renklerinden 17 tane aldı Aynı marka ve modelden oluşan 17 otomobile 14 yıldır gözü gibi bakıyor Gençleri heyecanlandıran 58 yaşındaki Ahmet Aklam: “Türkiye’de 40-45 tane kaldı, 17 tanesi bende” “Efsaneler, 7.1 saniyede 100 kilometre hıza ulaşıyor”

Denizli’de yaşayan 58 yaşındaki Ahmet Aklam, aynı marka ve model olan 17 adet otomobili 14 yıldır koleksiyon olarak topladığını ve 2 aracını ise gösteri ve yarışlarda kullandığı, gözü gibi baktığı otomobillerin ilk defa kapılarını gazetecilere açtı. Türkiye’de belirli sayıda kalan otomobilleri için kendisine özel yüzüğünü dahi yaptırdığını ve bu zamanda kadar başka hiçbir yüzük takmadığını anlattı.



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