Pamukkale’de fiyat artışı yerli turistleri etkilemiyor DENTUROD Başkanı Gazi MuratŞen: “Avrupa’da bu tarz yerlere 50 Euro altına giremezsiniz”

Denizli’de Pamukkale travertenleri ve ören yerlerine giriş ücretinin 110 TL olması vatandaşlar tarafından büyük tepkilere neden oldu. Yerli turistlerin 60 TL’ye alacakları Müze Kart ile yıl boyunca sınırsız girebilecekleri belirtildi.

Denizli’nin ‘Beyaz Cennet’i olarak bilinen UNESCO Geçici Dünya Mirasları listesinde yer alan Pamukkale travertenleri ve ören yerlerine giriş ücretleri 80 TL’den 110 TL’ye çıktı. 2021 yılı tarifesini öğrenen vatandaşlarda büyük bir şaşkınlığa neden oldu. Fiyat artışına yönelik açıklamalarda bulunan Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, fiyat artışının yerli turistleri etkilemediğini söyledi. Yerli misafirlerin 60 TL alabileceği Müze Kart ile yıl boyunca yurt genelindeki müze ve ören yerlerini sınırsız olarak gezebileceğini söyledi. 65 yaş ve üstü ile 18 yaş ve altı vatandaşlara müze yerlerinin ücretsiz olduğunu ifade eden DENTUROD Başkanı Şen, “Pamukkale ören yerine giriş ücreti 80 TL’den 110 TL’ye çıktı. Yerli misafirlerimiz 60 TL karşılığı aldığı Müze Kart'tan bir yıl boyunca sınırsız olmak üzere Türkiye’deki müze ve ören yerlerin birçoğuna ücretsiz girebilecek. 65 yaş üstü ve 18 yaş altına da müze yerlerimiz ücretsiz. 18 yaş üstü öğrencilerimiz yüzde 50 indirimli Müze Kartı elde edebilirler. Müze Kartının söyle bir avantajı var; müze ve ören yerleri içerisindeki işletmelerden yiyecek ve içeceklerden yüzde 50 ‘ye yakın indirimle faydalanabilecekler. Pamukkale ören yerindeki havuza da yüzde 50 indirimli girebilecek” dedi.



“Avrupa’da bu tür yerlere 50 Euro’nun altında giremezsiniz”

Fiyat artışının turistlere yönelik olduğunu vurgulayan DENTUROD Başkanı Şen, “Kültür ve Turizm Bakanlığı son yıllarda vatandaşlarımızın ilgisini artırabilmek için Müze Kart uygulamasında geçti. Pamukkale’ye girebileceğiniz sadece bir giriş ücretin yarısına tüm Türkiye’deki müzelere girebileceksiniz. Tüm vatandaşlarımızın bir Müze Kartı edinmesine ve ülkemizin en güzel tarihi güzelliklerine gezmeye davet ediyoruz. Giriş sayılılarını kesinlikle etkilemeyecek. 110 TL’lik Pamukkale Hierapolis ören yeri ücretini Euro bazında 13 Euro düzeylerine geldiğini görüyoruz ki Avrupa’da bu tür yerlere 50 Euro’nun altında giremezsiniz” ifadelerini kullandı.

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