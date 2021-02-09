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Kadın Çocuk Yaşam Merkezleri’nde öğrencilere destek kursu Halk Eğitim Müdürlüğü ve Merkezefendi Belediyesi tarafından öğrencilere destek

İHA

Kadın Çocuk Yaşam Merkezleri’nde öğrencilere destek kursu Halk Eğitim Müdürlüğü ve Merkezefendi Belediyesi tarafından öğrencilere destek

Merkezefendi Belediyesi eğitime olan desteklerine devam ediyor. Kadın Çocuk Yaşam Merkezleri’nde Halk Eğitim Müdürlüğü ve Merkezefendi Belediyesi iş birliği ile 7.sınıf öğrencilerine yönelik destekleyici kurslar açıldı.

Merkezefendi Belediyesi eğitime olan desteklerini sürdürüyor. Bu kapsamda Sevindik ve Sümer Kadın Çocuk Yaşam Merkezleri’nde Halk Eğitim Müdürlüğü ve Merkezefendi Belediyesi iş birliği ile 7.sınıf öğrencilerine yönelik destekleyici kurslar açıldı. Öğrencilerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf oldukları 13.00 ile 16.00 saatleri arasında gerçekleştirilen kurslarda matematik ve fen bilimleri dersleri veriliyor. Dersler, Pazartesi ve Salı günü Sümer Kadın Çocuk Yaşam Merkezi’nde, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü ise Sevindik Kadın Çocuk Yaşam Merkezi’nde Halk Eğitim Müdürlüğü öğretmenleri tarafından öğrencilere veriliyor.

“Kursların sayısını arttırmak istiyoruz”
Öğrencilere desteklerin her zaman süreceğini söyleyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Mahallelerimize kazandırdığımız Kadın Çocuk Yaşam Merkezleri’nden hemşehrilerimizin en iyi şekilde faydalanması noktasında çalışıyoruz. Pandemi tedbirleri doğrultusunda kurallara uyarak etkinliklerimizi bu merkezlerimizde gerçekleştiriyoruz. Bu noktada öğrencilerimizin derslerinden geri kalmamaları adına matematik ve fen bilimleri derslerini destekleyici kurslar merkezlerimizde veriliyor. İlerleyen süreçte kursların sayısını arttırmak istiyoruz. Merkezefendi Belediyesi olarak öğrencilerimizin her zaman yanındayız” diye konuştu.

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