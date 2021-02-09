AK Parti İl Başkanı Güngör yürütme kurulunu açıkladı

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, yürütme kurulunu açıklayarak görev dağılımı gerçekleştirdi.

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör yürütme kurulunu 14 başkan yardımcısı ile görev dağılımını gerçekleştirerek açıkladı. Yürütme de görev alan tüm arkadaşlarına başarılar dileyen Başkan Güngör, “2023 genel seçimine kadar sanki yarın seçim olacakmış gibi tüm teşkilat olarak çalışmalarımıza ciddiyet, disiplin ve samimiyetle çalışmaya devam edeceğiz. Tüm yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla, Milletvekillerimizle, Büyükşehir Belediye Başkanımız, İlçe Başkanlarımız, İlçe Belediye Başkanlarımız, Belediye Meclis üyelerimizle, Kadın ve Gençlik kolları il başkanlarımızdan en sade üyelerimize kadar samimiyet, gayretle çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Denizlimizin hizmetkarıyız” dedi.

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