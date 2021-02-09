14 yıl önce sigarayı bırakan Başkan Zolan; "Sigarayı bırak, hayatı bırakma" “14 yıl önce 'Yedek bir vücudumuz, akciğerimiz, kalbimiz, böbreğimiz yok' diyerek sigarayı bıraktım” Kent meydanında dev akciğer figürü ile sigarasız hayata dikkat çekildi Büyükşehir sigarasız hayata dev akciğer figürü ile dikkat çekti

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'ne dikkat çekmek için özel bir çalışma yaptı. Bir tarafı kurumuş yaprak ve boş sigara paketleri diğer tarafı ise yeşil bitkilerden hazırlanan dev akciğer figürü önünde poz veren Başkan Osman Zolan, vatandaşlardan sağlıklı bir yaşamı seçmesini isteyerek sigarayı bırakma çağrısında bulunarak 14 yıl önce sigarayı hayatından tamamen çıkardığını söyledi.



Denizli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü’ne özel bir çalışma gerçekleştirdi. Bir tarafı kurumuş yaprak ve boş sigara paketleri diğer tarafı ise yeşil bitkilerden oluşan bir akciğer figürü hazırlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, üzerinde "Sigarayı bırak, hayatı bırakma" yazan dev akciğer maketini 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’na yerleştirdi. Sigara içen kişinin akciğeri kurumuş yapraklara sağlıklı kişinin akciğeri ise yeşil bitliklere benzetilirken, çarpıcı çalışma vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da vatandaşlarla birlikte dev akciğer maketini inceledi. Sigaranın zararlarının, içen ve içmeyen herkes tarafından bilindiğini ifade eden Başkan Zolan, “Dünyada sigara sağlıklıdır diyen bir kişi yok" dedi. Sigaranın zararlarının farklı şekillerde anlatıldığını, sigara paketleri üzerine şekiller konduğunu ve birçok yasal düzenlemeler yapıldığını anlatan Başkan Zolan, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü’nde Park ve Bahçeler Dairesinin bu konuda daha farklı bir çalışma gerçekleştirdiğini belirtti.



“Bu figür bir gerçeği hatırlatmaktadır”

Başkan Zolan, “Bir kişinin dahi sigarayı bırakmasına vesile olmak çok önemli. Burada demirden yapılan akciğer figürünün bir lobu kurumuş yapraklarla, diğer lobu ise yeşil yapraklarla donatıldı. Aslında burada sigara içtiğiniz ve içmediğiniz zaman ne olduğu gayet gerçekçi ve çarpıcı bir şekilde anlatıldı. Bu figür bir gerçeği hatırlatmaktadır. Akciğerimizi gözümüzle göremediğimiz için sigara içenler onun çok sağlıklı olduğunu düşünür. Aslında sigara içenler, akciğerlerini simsiyah olduğunu, gerçek renginin kaybedildiğini görseler bir dakika bile düşünmeden sigarayı bırakır” diye konuştu.



“İyi ki 14 yıl önce sigarayı bırakmışım”

14 yıl önce sigarayı hayatından tamamen çıkardığını anlatan Başkan Zolan, “Tüm sigaraya bağımlı olanlar bu özel günde sigarayla vedalaşsın istiyorum. Ben de sigara içen bir kişiydim. Uzun yıllar oldu, yaklaşık 14 yıl önce 'Yedek bir vücudumuz, akciğerimiz, kalbimiz, böbreğimiz yok' diyerek sigarayı bıraktım. İyi ki bırakmışım. Hayatımızı sağlıklı bir şekilde idame ediyoruz. Sigara içen tüm vatandaşlarımıza sigarayı bırakmalarını tavsiye ediyorum. Bu anlatımı gördüklerinde kafalarında şekillensin. Çocuklarıyla daha sağlıklı ve uzun bir ömür geçirmek, eşi ve dostlarıyla daha çok vakit geçirmek istiyorlarsa sigarayı bıraksınlar. Çok fazla söze gerek yok. Biz de bu etkinliğimizle sigarayı bırakmaya katkı sağlayalım istedik” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.