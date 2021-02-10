Gazetelerdeki yemek tariflerinden aşçılığa uzanan serüven Gazetelerdeki yemek tariflerini öğrenmek için deneyen 40 yaşındaki anne, seneler sonra aşçılık hayaline kavuştu

– Denizli’de yıllardır gazetelerde gördüğü yemek tarihlerini deneyerek kendisini aşçılığa hazırlayan ancak ekonomik şartlar nedeniyle tekstilde çalışmak zorunda kalan 40 yaşındaki anne Hatice Arıç, seneler sonra hayalini gerçekleştirdi.

Bir kız Hatice Arınç’ın çocukluk hayali, Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Toplum İçin Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Projesi (PEP Projesi) ile gerçeğe dönüştü. Çocukluğunda gazetelerde okuduğu yemek tariflerini deneyen Hatice Arınç, uzun yıllardır aşçı olmayı istese de hayat şartları şimdiye kadar tekstil sektöründe çalışmasını gerektirdi. Hatice Arınç, projeyi öğrenir öğrenmez hayalini kurduğu aşçılık mesleğine geçiş yapabilmek için meslek eğitimi sertifikası almaya karar verdi. Arınç, Merkezefendi Halk Eğitimi Merkezi’nde Aşçı Yardımcılığı eğitimini tamamladıktan sonra sevdiği işi yapma şansına kavuştu.



Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ArGe ve Projeler Daire Başkanlığı ve Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı adına Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GİZ) tarafından Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDDASAM) iş birliği ile yürütülen proje kapsamında Denizli’nin önde gelen yemek şirketlerinden birinde istihdam edilen Hatice Arınç, kendi ayakları üzerinde durmanın gururunu yaşıyor. Arınç, yeni işi sayesinde elde ettiği gelir ile İngilizce Öğretmenliği bölümünü kazanan kızının eğitim giderlerini karşılayabildiği için de çok mutlu.





“Yapmam gereken mesleğin aşçılık olduğunu daha iyi anladım”

İstanbul, Tekirdağ, Denizli, Adıyaman ve Diyarbakır’da Türk vatandaşı ve sığınmacılardan oluşan bin 600 kişiye mesleki eğitim ve iş fırsatları sunan projedeki sosyal uyum etkinliklerinin kendi yaşamında izler bıraktığını belirten Hatice Arınç, “Daha önce tekstil sektöründe çalışıyordum ve keyif almıyordum. PEP Projesi sayesinde yapmam gereken mesleğin aşçılık olduğunu daha iyi anladım. PEP Projesi sayesinde çok dolu ve anlamlı bir yıl geçirdim. Proje bizlere öğrenmenin yaşının olmadığını öğretti. Bu proje benim şansım oldu. Normalde biraz mesafeliyimdir ancak PEP Projesi sayesinde kendimi yanlarında çok iyi ifade edebildiğim dostlar edindim. Sosyal uyum etkinlikleri sayesinde kıymetli bir arkadaş çevrem oluştu. Farklı ülkelerden gelen arkadaşlarımla çok iyi anlaştık. Birbirimizle hem sosyal yaşamda hem de iş hayatında önemli katkılar sağlayacak bilgi ve deneyimler paylaştık” şeklinde konuştu.

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