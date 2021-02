Kızılay’ın başlattığı kampanyaya belediye personellerinden anlamlı destek

Pamukkale Belediyesi personeli, Kızılay’ın “Sen 'Kan' ver, Kızılay 'Can' versin” kampanyasına destek verdi. Pamukkale Belediyesi Başkanı Avni Örki kan bağışında bulunarak, “Tüm vatandaşlarımıza Kızılay’a kan bağışı yapmaya davet ediyorum” dedi.

Kızılay’ın yurt çapında başlattığı “Sen 'Kan' ver, Kızılay 'Can' versin” kampanyası çerçevesinde Kızılay Kan Bağışı tırı Pamukkale Belediyesi ana hizmet binasında açıldı. Belediye çalışanları burada kan bağışında bulunarak kampanyaya destek verdi. Gün boyu devam eden kan bağışına Pamukkale Belediyesi çalışanları büyük ilgi gösterdi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki de kan bağışında bulundu. Kan bağışı çok önemini vurgulayan Başkan Örki, “Pamukkale Belediyesi olarak güzel bir etkinliğe Kızılay'ımızla birlikte imza atıyoruz. Malumunuz ülkemizde sürekli bir kan ihtiyacı söz konusu. Bu kan ihtiyacı kişilerin başına geldiğinde, o müşkül duruma düştüğünde had safhaya çıkıyor. Şuanda hastanelerimizde tedavi görmekte olan belki ameliyat sırası bekleyen çok fazla insanımız var ve biliyorsunuz ki böyle bir durumda kan can kurtarıyor. Daha geçtiğimiz günlerde kendi ailem içerisinde kan ihtiyacımız olduğunda hemen orada Kızılay işbirliği ile bizim bir şey söylememize gerek kalmadan hayırsever bir vatandaşımızın bağışladığı kan imdadımıza yetişmişti. Orada kendimi çok mutlu ve güvende hissetmiştim, çünkü devletimiz bizim yanımızdaydı. Bugün bu vesile ile ben vatandaşımıza kan vermesi konusunda tavsiyede bulunmak istiyorum. Bu işin ucunda hayat kurtarmak var. Herkesi kan bağışı yapmaya davet ediyorum” dedi.

