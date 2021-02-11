Hırsızlık suçundan aranan alkollü sürücü, polisten 30 kilometre kaçabildi

Denizli'de polisin dur ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü, 30 kilometre kovalamaca sonrası yakalandı. Yakalanacağını anlayan yolcu bölümünde bulunan bayan hızla kaçmaya çalışırken ekipler tarafından fazla uzaklaşmadan gözaltına alındı. Şoförün daha önce hırsızlık olayına karıştığı öğrenilirken jandarma ve polis ekipleri tarafından arandığı ortaya çıktı.



Olay, Pamukkale ilçesi Deliktaş Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri denetim noktasında kontrol yaparken 61 AAZ 035 plakalı araçtan şüphelenerek durdurmak istedi. Aracın sürücüsü olan 24 yaşındaki Mehmet D. polisin dur ihtarına uymayarak yanında bulunan 21 yaşındaki Vesile M. ile beraber kaçmaya başladı. Polis ekipleri şüphelilerin kaçması üzerine harekete geçerek kaçan aracı yakalamaya çalıştı. Bir çok polis ekibini peşine takan Mehmet D. yapılan ikazlara rağmen kırmızı ışıklardan geçip durmayarak 30 kilometre boyunca kaçtı. Sonrasında köşeye sıkışan araç polis ekipleri tarafından yakalandı. Yolcu konumunda bulunan şüphelilerden Vesile M. yakalanacağını anlayınca aracı terk edip yaya bir şekilde kaçmaya başladı. Ekipler Vesile M.'yi fazla uzaklaşmadan bir evin bahçesinde yakaladı.



Daha önceden de polisten kaçıp hırsızlık olayına karıştığı ortaya çıktı



Şüphelilerin yapılan kimlik sorgusunda ise Mehmet D.'nin daha önceden birçok hırsızlık olayına karıştığı ve ekiplerin dur ihtarına uymayarak kaçtığı öğrenildi. Jandarma ekipleri tarafından da aranan sürücü Mehmet T.'ye ifadesi alınmak üzere Vesile M. ile beraber gözaltına alındı. Her iki şüpheliye de sokağa çıkma kısıtlamasından, maske takmamaktan, polisin dur ihtarına uymamaktan cezai işlem uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.