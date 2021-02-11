Güzelleşmek için Fas'tan Denizli'ye geldi

Fas'ta geçirdiği başarısız estetik ameliyatları sonrası Türkiye'de doktor arayışına giren 49 yaşındaki Najat Ouaıaou, Özel Denizli Cerrahi Hastanesi doktorlarından Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Kenan Akbaş'ı buldu. Araştırmaların ardından uçakla Türkiye'ye gelen Najat Ouaıaou, bu zamana kadar alanında birçok hastasının estetik ve güzellik işlemlerini başarılı bir şekilde gerçekleştiren Op. Dr. Kenan Akbaş sayesinde hayalindeki görünüme kavuştu.

Ülkesinde başarısız geçen estetik operasyonlar sonrasında Türkiye'de doktor arayışına giren 49 yaşındaki Faslı Najat Ouaıaou, yaptığı araştırmalar sonucunda Özel Denizli Cerrahi Hastanesi doktorlarından Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Kenan Akbaş'ı buldu. Dr. Akbaş'ın bu zamana kadar gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar ve hasta memnuniyetlerini gören Najat Ouaıaou, soluğu Denizli'de aldı. Dr. Akbaş'ın detaylı muayene ve ameliyat planlamasından sonra Najat Ouaıaou'ya total vücut şekillendirme, yüz gençleştirme, burun estetiği ameliyatları yapıldı. Najat Ouaıaou, gerçekleşen ameliyatlardan sonra hayalindeki görünüme kavuşarak ülkesine geri döndü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.