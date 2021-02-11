Çameli’de Zimem Defteri geleneği yaşatılmaya devam ediyor

Çameli’de Osmanlı İmparatorluğu döneminde uygulanan Zimem Defteri geleneği sürdürülmeye devam ediyor. Bu şekilde durumu iyi olanlar borçlarını ödeyemeyen vatandaşlara yardımcı oluyor.

Osmanlı İmparatorluğunun asırlardır sürdürdüğü, borçların yazıldığı ve zengin olan vatandaşların borçlarını ödeyemeyen kişilerin bu şekilde ödemesine yardımcı olduğu denen Zimem Defteri uygulaması Çameli’de gerçekleştiriliyor. Borçların yazılı olduğu bu defter hayırseverler de isminin bilinmemesini istediği zaman gizli kalıyor. Zimem Defteri ile Çameli’de de hayırsevereler yardımlarını gerçekleştirirken, yıllardır süregelen bu gelenek devlet imkanları ile sürdürülmeye çalışılıyor.

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