Dedesinin hediye ettiği civcivlerden 221 hayvanlık çiftliğe ulaştı Hem öğrencilik yapıyor hem de tarımla uğraşıyor 14 yaşındaki İzzet Han Cabbar; “Onlarla bir arada olmaktan çok mutlu oluyorum” İl Müdürü Yılmaz Erkaya; “Üretiyor, kendine ve ailene gelir sağlıyorsun”

Denizli’nin Tavas ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki İzzet Han Cabbar, dedesinin kendisine aldığı civcivleri besleyerek hayvancılık serüvenine başladı. Derslerini aksatmadan kısa sürede kendini geliştiren Cabbar, bugün sahip olduğu 221 hayvanla özenle ilgileniyor.



Tavas ilçesi Solmaz Mahallesinde yaşayan 14 yaşındaki İzzet Han Cabbar, dedesinin hediye olarak aldığı civcivleri besleyerek hayvancılık serüvenine başladı. İzzet Han bir süre sonra çiftçiliğini ailesi ile birlikte geliştirerek bugün 200 adet tavuk, 15 küçükbaş ve 6 büyükbaş hayvan olmak üzere toplamda 221 hayvan ile ilgileniyor. Hayvanları çok sevdiğini anlatan İzzet Han, kazandığı para ile kurbanlık kuzu ve oğlak alımı gerçekleştiriyor daha sonraki dönemde yumurta ve kurbanlık satışından elde ettiği kazançlarla büyükbaş hayvan alımı gerçekleştirdiğini belirtti. İşletmedeki hayvan sayısını kendi gayreti ve ailesinin desteği ile birlikte her geçen gün artırarak büyütmeye devam ediyor.



Genç çiftçinin başarısını Tarım ve Orman Müdürü yerinde inceledi

İzzet Han’ın bu başarısından dolayı İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya, Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık ve Tavas İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halil Nas ile Tavas Ziraat Odası Başkanı Süleyman Tozlukoğlu ziyaret etti. Çiftliği gezdiren İzzet Han, her gün sabah erken saatlerde uyandığını ve kahvaltısını yapmadan önce hayvanlarının karnını doyurmak için çalıştığını ardından ise rahatsız olan hayvanı var ise onunla özel olarak ilgilendiğini anlattı.



“Hem okuyor hem tarımla uğraşıyorsun”

Ziyaret ve sohbet esnasında İzzet Han’ın yaptığı çalışmalardan etkilendiğini ifade eden İl Müdürü Yılmaz Erkaya “Sevgili İzzet senin yaptığın çalışmaları duyunca seni birde evinde ziyaret etmek istedik. Maşallah senin burada kuşların, keçilerin koyunların, ineklerin ve tavukların var. Hem okuyor hem tarımla uğraşıyorsun. Üretiyor, kendine ve ailene gelir sağlıyorsun. Yaşıtlarına örnek olduğun için teşekkür ediyorum. Umarım ileride daha iyi yerlere gelerek ülkemiz tarımına büyük katkılar sağlarsın. Biz teşkilat olarak her zaman senin ve bütün üreticilerimizin yanındayız” dedi.



“Onlarla bir arada olmaktan çok mutlu oluyorum”

14 yaşındaki İzzet Han Cabbar, büyükler gibi ailesi ile birlikte ilgilendiği çiftliğini ve yaptığı işleri anlattı. İzzet Han, “Sabah kalktığımda severek uyanıyorum, yüzümü yıkadıktan sonra hemen hayvanlarım ile ilgilenir, kendim yemeğimi yemeden önce onların yemlerini veririm. Sularını doldurduktan sonra vitaminlerini, ilaçlarını veriyorum. Hasta olan var ise onu ayırır bir hafta özel olarak bakarım. Kuşlarım, tavuklarım ve küçükbaş hayvanlarım var, sabah yemlerini arpasını buğdayını veririm. Suları eğer buz tutmuş ise sıcak su takviye ediyorum. Onlarla bir arada olmaktan çok mutlu oluyorum. Yaşıtlarıma da tavsiye ederim. Bu çok gurur verici bir duygu” diye konuştu.



“Umut’a annesi bakmadığı için evimde biberon ile besledim”

İzzet Han, küçükbaş hayvanları ile ilgilenirken Umut isimli kuzusuna annesi bakmadığı için nasıl ilgilendiği söyleyerek, “Umut’a annesi bakmadığı için evimde biberon ile besledim. Bezini takıp, oynadı koşturturdu. Bir zamanlar yürüyemiyordu ama onu da jimnastik yaparak ayağa kaldırmaya başardım. Hem annesi hem de babası oldum birbirimizi çok seviyoruz, oda bana gayet alıştı. Keşke yaşıtlarım benim yaşadığım hayatı yaşayabilseler, burada hayvanlarım ile yaşamaktan mutluyum” ifadelerini kullandı.

