Uluslararası Karikatür Yarışması eserlerini bekliyor

3 yıldır ulusal çapta gerçekleştirdiği karikatür yarışmasını bu sene uluslararası düzeye taşıyan Denizli Büyükşehir Belediyesi, 1. Uluslararası Karikatür Yarışması'nın eserlerini bekliyor.

2017'den itibaren her yıl ulusal çapta düzenlediği karikatür yarışmasını bu yıl uluslararası düzeye taşıyan Denizli Büyükşehir Belediyesi, 1. Uluslararası Karikatür Yarışması için 2 farklı tema belirledi. “İklim Değişikliği" ve "Organik Tarım” olarak temaları belirlenen yarışmanın dünyanın dört bir tarafındaki amatör ve profesyonel tüm karikatüristlere açık olduğu ifade edildi. Yarışmaya müracaatların devam ettiği belirtilirken, eserlerin en geç 07 Mart 2021 Pazar günü saat 24.00’e kadar online olarak gönderilmesi gerektiği bildirildi. Denizli Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesinden yüklenecek eserler 1314 Mart 2020 tarihleri arasında değerlendirilecek. Yarışmanın sonuçları ise 17 Mart 2020 Çarşamba günü internet sitesi üzerinden açıklanacak. Türkçe ve İngilizce yayınlanan Denizli Büyükşehir Belediyesi 1. Uluslararası Karikatür Yarışması'nın ödülleri ise şu şekilde açıklandı: "Birincilik 7 bin 500 TL, ikincilik 5 bin TL, üçüncülük 3 bin 500 TL, ve 18 yaş altı 2 adet 750 TL olmak üzere 5 farklı ödülün verileceği yarışmaya bir kişi en fazla 3 eseri ile katılabilecek. Ödül töreni tarihi ise ayrıca duyurulacak."

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