Başkan Örki yeni MHP İl Başkanına hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli İl Başkanı Ziya Gökalp ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, geçtiğimiz ay MHP Denizli İl Başkanlığı görevinden istifa eden Cafer Birtürk'ün yerine genel merkez tarafından atanan Ziya Gökalp ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği ziyarette Ziya Gökalp’a yeni görevinde başarılar dileyen Pamukkale Belediye Başkanı Örki, “Birlik ve beraberlik içerisinde dün ve bugün olduğu gibi yeni dönemde de birlikte yürümeye devam edeceğiz inşallah. Cumhur İttifakı’nın kuruluşundan bu yana pek çok önemli adım atıldı. El ele vererek hep birlikte Denizli’mize, Pamukkale’mize ve tabi ki ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Ayrımız gayrımız yok. Tek gayemiz vatandaşlarımıza en iyi hizmeti verebilmek” diye konuştu.

“Gönül gönüle çalışmaya devam edeceğiz”

MHP İl Başkanı Ziya Gökalp, Belediye Başkanı Avni Örki’nin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek, teşekkür etti. Gökalp, “Pamukkale’mize artı değerler katan başarılı çalışmalar gerçekleştiriyorsunuz. Bundan dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Pamukkale Belediyemizle kardeşlik, birlik ve beraberlik içerisinde gönül gönüle çalışmaya devam edeceğiz. Başkanımız Sayın Avni Örki’nin de söylediği gibi ayrımız gayrımız yok. Tek gayemiz hizmet etmek” diye konuştu. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ziyarette günün anısına, Gökalp’a çini işlemeli özel bir tabak hediye ederek, görevinde başarılar diledi.

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