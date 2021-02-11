Çal istediği ambulansa törenle kavuştu

Denizli’nin Çal ilçesine Sağlık Bakanlığı tarafından tam donanımlı ambulans gönderildi. Belediye Başkanı Akcan, milletvekilleri ve Sağlık Müdüründen ikinci ambulansın sözünü aldı.

Denizli’nin Çal ilçesine Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen tam donanımlı ambulans için tören düzenlendi. Çal Acil Sağlık İstasyonu’nda düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Fethi Akcan, milletvekilleri ve Sağlık Müdüründen ikinci ambulansın sözünü aldı. Çal Devlet Hastanesindeki doktor sıkıntısının sona ermek üzere olduğunu belirten Akcan, “Çal Devlet Hastanesi’ne geçtiğimiz günlerde 2 dahiliye ve 1 aile hekimi uzmanı atandı. 7 pratisyen hekim görev yapıyor. Genel cerrah ile anestezi uzmanı da atandığında hastanemizin personel sorunu kalmayacak. Çal’ın sağlık sorunu bitiyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

İkinci ambulans kısa sürede ilçeye gelecek

İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk ise, Çal’daki ambulansın yılda ortalama 2 bin kilometre yol kat ettiğini ve bin 520 kilometre karelik alana hizmet verdiğini söyleyerek, “Başkan Akcan’ın Çal Devlet Hastanesi’ne ısrarla istediği ambulansta en kısa zamanda gelecektir. Verilen sözler tutulacaktır” ifadelerini kullandı.

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