Denizli’de sağlıkçılara 2. doz aşıları vurulmaya başlandı İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk; “Aşılama ve tedbirlerle salgının üstesinden geleceğiz” Denizli’de aşılanma sayısı 44 bin 326’ya ulaştı

Korona virüs ile mücadele kapsamında Denizli’de bugüne kadar 44 bini aşan aşılama yapılırken, sağlık çalışanlarında 2. doz aşıları da bugün vurulmaya başlanıldı.

Dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan korona salgınında önlem almak ve vatandaşları virüsün ölümcül etkisinden korumak amacıyla başlatılan aşılama çalışmalarına devam ediliyor. Aşı uygulamasında iki doz arası 28 gün geçmesinin ardından bugün 2. doz aşılama sağlık çalışanları üzerinde yapılmaya başlandı. Denizli Devlet Hastanesi’nde sabah erken saatlerde başlanan aşılama çalışmalarında sağlık çalışanları özel hazırlanmış aşı odalarına gelerek ikinci doz aşılarını vurdular. Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk aşılama çalışmalarını yerinde görmek ve ikinci doz aşısını yaptırmak için Denizli Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti. Sağlık çalışanlarıyla görüşen ve aşılama çalışmaları hakkında bilgi alan Öztürk ikinci doz korona virüs aşısını yaptırdı ve bir kez daha pandemiyle mücadelede aşının önemine vurgu yaptı.



“Aşılama ve tedbirlerle salgının üstesinden geleceğiz”

Öztürk, “Bildiğiniz gibi korona virüs ile mücadelede en ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarının aşılama işlemlerine 14 Ocak itibariyle başlanmıştı. 28 gün sonra ikinci doz aşıların yapılmasına bugün itibariyle başladık. Birinci dozda olduğu gibi şimdi de sağlık çalışanlarımızın ikinci doz aşılarını çok hızlı bir şekilde tamamlamayı planlıyoruz. Sağlık çalışanlarımızın ardından birinci doz aşısını yaptırıp 28 günlük süresi dolan diğer vatandaşlarımızın da ikinci doz aşılama işlemlerine geçilecek. Yine Sağlık Bakanlığımızca belirlenen COVID19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisine göre 70 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılama çalışmaları başladı. Aşılama ve tedbirlerle salgının üstesinden geleceğiz” dedi.



Öte yandan Sağlık Bakanlığı’nın Covid19 Aşısı Bilgilendire Platformunda yer alan anlık bilgilere göre Denizli’de aşılanma sayısı saat 16.00 itibari ile 44 bin 326 kişinin şuana kadar aşılandığı belirtildi.

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