Narkonokta ve Narkorehber ile uyuşturucuya karşı vatandaşlar bilinçlendiriliyor Denizli’de 2020 yılında 3 bin 498 vatandaş Narkonokta ile bilgilendirildi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, ‘Narkonokta’ projesi faaliyetleri kapsamında bir alışveriş merkezinde 960 vatandaşı bilgilendirerek broşür dağıttı.



Denizli İl Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri ‘Narkonokta’ projesi faaliyetleri kapsamında alışveriş merkezinde toplam 960 vatandaşı bilgilendirdi. Vatandaşlara dağıtılan broşürlerde, “Uyuşturucusuz Toplum Hepimizin Eseri Olacaktır”, “Hiçbir Aile Çocuğuna Uyuşturucu Bağımlılığını Yakıştırmaz” diyerek, “Uyuşturucu Madde Nedir?”, “Madde Bağımlılığı Nedir?”, “Uyuşturucuya Başlama Nedenleri, “Bağımlılık döngüsü” konuları ile çocuklar ve gençlerin bağımlılık yapıcı madde kullanımını engellemek, önlemek amacıyla bilgilendirmeler yapıldı. Bağımlı olunmadan kullanımın fark edilmesi ve erken müdahalenin hayat kurtardığı, uyuşturucuyla mücadelede farkındalığın artırılması, uyuşturucu maddelerin topluma verdiği zararlar, uyuşturucu madde çeşitleri, belirtileri ve buna karşı alınacak önlemler, bağımlı şahısların topluma kazandırılması, ihbar etme konusunda kolluk kuvvetleri ile nasıl irtibata geçileceği ve “UYUMA ihbar programı” hakkında, bilgilendirme yapılarak polis ekipleri 744 adet broşür dağıtımı gerçekleştirdi.



Narko nokta ve Narko rehber faaliyetleri aralıksız olarak devam edilecek

Devam eden süreçte ailelere, okullarda görev yapmakta olan idarecilere, öğretmenlere, diğer kurum ve kuruluş personellerine, halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda vatandaşlara 2020 yılından itibaren “Narkonokta” bilgilendirme faaliyeti kapsamında toplam 2 bin 525 adet broşür dağıtılarak 3 bin 498 vatandaş, “Narkorehber” bilgilendirme faaliyetleri kapsamında toplam 815’i anne ve anne adayı olmak üzere toplam bin 643 kişiye, bilgilendirme, bilinçlendirme yapılarak faaliyetlere devam edileceği belirtildi.

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